"Если бы они знали..." Орлуша удивил реакцией российских политиков на аннексию Крыма

Нападение России на Украину, в частности аннексия Крыма в 2014 году, удивило большинство в российском правительстве.

Об этом в интервью OBOZREVATEL рассказал российский поэт Андрей Орлов, известный под псевдонимом Орлуша. По его словам, "если бы они знали о таких планах, но никогда в жизни не стали бы фотографироваться под украинским флагом на Олимпиаде в Сочи".

"За три дня до закрытия Олимпиады в Русском Доме Bosco был день украинской делегации. Там были российские вице-премьеры, губернаторы, министры. Если бы кто-то из них мог предположить, что буквально через пару дней "вежливые человечки" захватят Крым, то их бы под пыткой никто не заставил фотографироваться под украинским флагом! Поверьте, у них там такое волчье чутьё, что знал бы хоть один – никто бы близко не подошёл к вареникам и горилке. Поэтому да, я удивился нападению России Украину, как и большинство российских политиков", – рассказал он.

Аннексия Крыма 24 канал

По словам Орлуши, Россия под руководством президента Владимира Путина была достаточно европо-ориентированной. Мол, Путин пообещал безвиз русским намного раньше, чем об этом подумали политики в Украине.

"Все эти олимпиады и чемпионаты создавали неплохой имидж России, к Путину на праздники все президенты ездили. Имидж – это как хрустальный шар из анекдота. Куда дели? Разбили. Рук-то две всего, шар держишь, а руками обеими – хвать! – за полуостров! А ведь имидж был достаточно неплохим, даже для меня, жестко антипутинского человека", – напомнил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, в России за последние два года снизился уровень симпатии к президенту РФ Владимиру Путину. Об этом свидетельствует социологический опрос "Левада-центра", который показал снижение рейтинга лидера россиян.

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