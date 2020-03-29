У Берии была 61 любовница: всплыли детали интимной жизни главного палача Сталина

29 марта исполнился 121 год с дня рождения "главного палача" советского диктатора Иосифа Сталина Лаврентия Берии. Глава НКВД, который "прославился" массовыми репрессиями в СССР, запомнился историкам также своей любвеобильностью.

Как передает KrasnodarMedia, во времена правления Берии ходили слухи о его сексуальных домогательствах, в том числе к замужним женщинам и совсем юным девушкам. По словам самого Берии, у него были отношения с 62 женщинами, только одна из них стала его женой.

Единственной женой Берии была Нино Гегечкори. Она познакомилась с ним в начале 20-х годов прошлого века в Грузии, когда носила передачи арестованному дяде Саше Гегечкори, который был сокамерником Берии. Берия сам попросил руки у 16-летней девушки. Ему в то время было всего 22 года. Вскоре у них родился сын Серго. Несмотря на то, что Нино было известно о похождениях мужа, она оставалась примерной и верной женой до конца жизни.

Второй, но неофициальной женой Берии была Валентина Дроздова. На момент их знакомства она еще училась в школе. В результате их совместной жизни на свет появилась дочь Марта. На следующий же день после ареста Берии в июне 1953 года, Дроздова обратилась в прокуратуру с заявлением о том, что была вынуждена жить с главой НКВД под угрозой расправы.

Во времена правления Берии по Москве ходили слухи, что по городу ездит черный автомобиль, в который силой затаскивают красивых девушек и везут в застенки НКВД, где их насилует "палач Сталина". Сам Берия на допросах после ареста признался, что имел интимную близость с 62 девушками.

Лаврентий Берия КП

В число любовниц Берии вошла также звезда фильмов "Пышка", "Майская ночь", "Ночной патруль" и других — Татьяна Окуневская. По словам женщины, Берия "помог" ей получить тюремный срок из-за того, что она не отвечала ему взаимностью, хоть они и имели интимные отношения. После пяти лет в лагерях актриса начала карьеру с нуля и вернула себе популярность.

Еще одной любовницей Берии была популярная актриса Зоя Федорова. Она сама инициировала встречу и общение, чтобы спасти отца, арестованного по доносу. В итоге отца Федоровой освободили, а сама она обрела право обращаться к Берии в любое время. После того, как актриса завела роман с американским офицером, ее арестовали и приговорили к 25 годам лагерей. Перед арестом Берия подарил ей букет со словами: "Это тебе на могилу". Федорову амнистировали намного раньше срока, после того, как умер Сталин и Берию арестовали.

Лаврентий Берия КП

Как писал OBOZREVATEL, в России дали прогноз, что Путин по примеру Сталина начнет массовые репрессии: "будет очередное зверское закручивание гаек и отъем прав и свобод у граждан".

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