"Тюльпаны строгого режима": появились новые показательные фото из России

В Красноярске (Россия) клумбы с тюльпанами оградили металлической решеткой, что вызвало бурный отклик в сети.

Так, подтверждающие фото опубликовали пользователи Twitter. (Чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

Как рассказали местные жители, автором идеи является строительная компания "Сибиряк", возле офиса которой и были высажены цветы.

Twitter Рустема Адагамова

Twitter Рустема Адагамова

Twitter Ильи Варламова

Россияне в комментариях принялись обсуждать, для чего же понадобились такие меры безопасности.

"Странно, что ток не пустили. Осталось газоны сетками обнести, чтобы не топтали", "Тюльпаны строгого режима", "Есть такая традиция в Красноярске: тюльпаны за решетку сажать", "В России даже тюльпаны за решеткой сидят", "Если не цветы, так решетку на курятники растащат", "Решетки – это скрепы. Без решеток никуда", – написали пользователи.

Тюльпаны строгого режима в Красноярске. А иначе нельзя — народ-богоносец цветы срежет, луковицы выкопает, землю сложит в мешки и растащит.https://t.co/wWANMcJ1E4 pic.twitter.com/BdfX52nqli — Рустем Адагамов (@adagamov) 27 мая 2019 г.

Тюльпаны в Красноярске. В России даже тюльпаны за решеткой сидят. pic.twitter.com/jenqHV9wSL — Дедушка Фу (@DedushkaFu) 27 мая 2019 г.

В Красноярске установили антивандальную сетку на городскую клумбу, чтобы сограждане не крысили тюльпаны.



Добро пожаловать в Сити 17 pic.twitter.com/KIBnH4AgAn — Разрыхлитель Мозгов™ (@crazy_kutas) 27 мая 2019 г.

В Красноярске тюльпаны огородили решёткой. Если не цветы, так решетку на курятники растащат https://t.co/aFyVsWNE7P — lentachel.ru (@lentachel) 27 мая 2019 г.

В Красноярске строительная компания "Сибиряк" высадила у своего офиса тюльпаны. Ну как, высадила. Посадила. pic.twitter.com/EKb6UlXMc9 — bad siberian (@bigup_universe) 23 мая 2019 г.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в российском Омске детскую площадку оградили колючей проволокой.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.