"Тюльпаны строгого режима": появились новые показательные фото из России

В Красноярске (Россия) клумбы с тюльпанами оградили металлической решеткой, что вызвало бурный отклик в сети.
Так, подтверждающие фото опубликовали пользователи Twitter. (Чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).
Как рассказали местные жители, автором идеи является строительная компания "Сибиряк", возле офиса которой и были высажены цветы.
Twitter Рустема Адагамова
Twitter Рустема Адагамова
Twitter Ильи Варламова
Россияне в комментариях принялись обсуждать, для чего же понадобились такие меры безопасности.
"Странно, что ток не пустили. Осталось газоны сетками обнести, чтобы не топтали", "Тюльпаны строгого режима", "Есть такая традиция в Красноярске: тюльпаны за решетку сажать", "В России даже тюльпаны за решеткой сидят", "Если не цветы, так решетку на курятники растащат", "Решетки – это скрепы. Без решеток никуда", – написали пользователи.
Тюльпаны строгого режима в Красноярске. А иначе нельзя — народ-богоносец цветы срежет, луковицы выкопает, землю сложит в мешки и растащит.https://t.co/wWANMcJ1E4 pic.twitter.com/BdfX52nqli— Рустем Адагамов (@adagamov) 27 мая 2019 г.
Есть такая традиция в Красноярске, тюльпаны за решётку сажать:https://t.co/HuS903OKwR pic.twitter.com/B51XyD07se— Илья Варламов (@varlamov) 27 мая 2019 г.
В Красноярске тюльпаны снова посадили в клетки https://t.co/6cfB7bqD0P pic.twitter.com/tlZbk1HuSp— breakingmad (@breakingmad_) 27 мая 2019 г.
Тюльпаны в Красноярске. В России даже тюльпаны за решеткой сидят. pic.twitter.com/jenqHV9wSL— Дедушка Фу (@DedushkaFu) 27 мая 2019 г.
В Красноярске установили антивандальную сетку на городскую клумбу, чтобы сограждане не крысили тюльпаны.— Разрыхлитель Мозгов™ (@crazy_kutas) 27 мая 2019 г.
Добро пожаловать в Сити 17 pic.twitter.com/KIBnH4AgAn
В Красноярске тюльпаны огородили решёткой. Если не цветы, так решетку на курятники растащат https://t.co/aFyVsWNE7P— lentachel.ru (@lentachel) 27 мая 2019 г.
В Красноярске строительная компания "Сибиряк" высадила у своего офиса тюльпаны. Ну как, высадила. Посадила. pic.twitter.com/EKb6UlXMc9— bad siberian (@bigup_universe) 23 мая 2019 г.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в российском Омске детскую площадку оградили колючей проволокой.
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