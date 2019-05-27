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"Тюльпаны строгого режима": появились новые показательные фото из России

1.1тЧитать материал на украинском

В Красноярске (Россия) клумбы с тюльпанами оградили металлической решеткой, что вызвало бурный отклик в сети.

Так, подтверждающие фото опубликовали пользователи Twitter. (Чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

Как рассказали местные жители, автором идеи является строительная компания "Сибиряк", возле офиса которой и были высажены цветы.

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"Провал прямо в ад!" Появились показательные фото разрухи в России
"Тюльпаны строгого режима": появились новые показательные фото из России

Twitter Рустема Адагамова

"Тюльпаны строгого режима": появились новые показательные фото из России

Twitter Рустема Адагамова

"Тюльпаны строгого режима": появились новые показательные фото из России

Twitter Ильи Варламова

Россияне в комментариях принялись обсуждать, для чего же понадобились такие меры безопасности.

"Странно, что ток не пустили. Осталось газоны сетками обнести, чтобы не топтали", "Тюльпаны строгого режима", "Есть такая традиция в Красноярске: тюльпаны за решетку сажать", "В России даже тюльпаны за решеткой сидят", "Если не цветы, так решетку на курятники растащат", "Решетки это скрепы. Без решеток никуда", – написали пользователи.

"Тюльпаны строгого режима": появились новые показательные фото из России
"Тюльпаны строгого режима": появились новые показательные фото из России
"Тюльпаны строгого режима": появились новые показательные фото из России
"Тюльпаны строгого режима": появились новые показательные фото из России
"Тюльпаны строгого режима": появились новые показательные фото из России
"Тюльпаны строгого режима": появились новые показательные фото из России
"Тюльпаны строгого режима": появились новые показательные фото из России
"Тюльпаны строгого режима": появились новые показательные фото из России
"Тюльпаны строгого режима": появились новые показательные фото из России

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в российском Омске детскую площадку оградили колючей проволокой.

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Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Место
РоссияКрасноярск
Тег
Новости России
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Лебедева Раиса
Лебедева Раиса
Огромное спacибо тем, кто показал мнe этот caйт w︁w︁w︁.︁d︁i︁f︁i︁m︁a︁s︁.︁c︁o︁m︁/︁3syatg Пpоcто пpойдя опрoс пoлучилa пoчти пoлyгодoвую заpплату)) Пользуйтeсь, пока eсть вoзмoжность=)
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