Цель – наказать Украину: российский эксперт раскусил затею Путина с "Турецким потоком"

Российский эксперт по энергетическим вопросам Михаил Крутихин заявил, что газопровод "Турецкий поток" выгоден для Турции, но не выгоден для Российской Федерации.

"Это чисто геополитическая затея с целью наказать Украину", – сказал он в блоге OBOZREVATEL.

По словам эксперта, потребность Турции в российском газе сокращается с каждым годом. Страна диверсифицирует поставки газа, используя альтернативные источники – газ из Азербайджана и сжиженный газ из собственных терминалов.

"Путин сказал, что в 2019 году Турция купила у "Газпрома" 24 миллиарда кубометров газа, а на самом деле – всего 16 миллиардов. В 2020 году, думаю, объем сократится еще больше", – заявил эксперт.

Оценивая экономическую выгоду "Турецкого потока", он заметил, что "туркам это очень выгодно". "Они шантажируют "Газпром" для того чтобы сбить цену на российский газ. Ставятся различные условия, в том числе политические. Турки бесплатно приобрели лишний канал получения газа", – пояснил он.

Владимир Путин на церемонии открытия "Турецкого потока" Официальный сайт президента РФ

В то же время "для России это совсем не выгодно. Выгодно это только одной группе – подрядчикам, которые строили этот газопровод на территории России и в Черном море", – резюмировал Крутихин.

Как писал OBOZREVATEL, 8 января президент России Владимир Путин и лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган торжественно открыли газопровод "Турецкий поток". Церемония состоялась в Стамбуле.

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