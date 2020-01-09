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9 января • обновлено в 15:06
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Цель – наказать Украину: российский эксперт раскусил затею Путина с "Турецким потоком"

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Российский эксперт по энергетическим вопросам Михаил Крутихин заявил, что газопровод "Турецкий поток" выгоден для Турции, но не выгоден для Российской Федерации.

"Это чисто геополитическая затея с целью наказать Украину", – сказал он в блоге OBOZREVATEL.

По словам эксперта, потребность Турции в российском газе сокращается с каждым годом. Страна диверсифицирует поставки газа, используя альтернативные источники – газ из Азербайджана и сжиженный газ из собственных терминалов.

"Путин сказал, что в 2019 году Турция купила у "Газпрома" 24 миллиарда кубометров газа, а на самом деле – всего 16 миллиардов. В 2020 году, думаю, объем сократится еще больше", – заявил эксперт.

Оценивая экономическую выгоду "Турецкого потока", он заметил, что "туркам это очень выгодно". "Они шантажируют "Газпром" для того чтобы сбить цену на российский газ. Ставятся различные условия, в том числе политические. Турки бесплатно приобрели лишний канал получения газа", – пояснил он.

Владимир Путин на церемонии открытия "Турецкого потока"

Владимир Путин на церемонии открытия "Турецкого потока"

Официальный сайт президента РФ

В то же время "для России это совсем не выгодно. Выгодно это только одной группе – подрядчикам, которые строили этот газопровод на территории России и в Черном море", – резюмировал Крутихин.

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''Турецкий поток'' может быть не реализован из-за курдов

Как писал OBOZREVATEL, 8 января президент России Владимир Путин и лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган торжественно открыли газопровод "Турецкий поток". Церемония состоялась в Стамбуле.

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Автор
Татьяна Гайжевская Татьяна Гайжевская
Темы
Рынок газа Эксклюзив
Персоны
Реджеп Тайип Эрдоган Михаил Крутихин Владимир Путин
Место
Турция
Теги
газопровод Турецкий поток Газпром
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ефимов владимир
ефимов владимир
Крутихин и Медовар двоюродные братья, те еще эксперты.
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Ще не вмерла
Ще не вмерла
"... а на самом деле – всего 16 миллиардов. В 2020 году, думаю, объем сократится еще больше" да и вообще Крымский мост рухнет ...
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Чечеткин Иван
Чечеткин Иван
Прибалты тоже много чего говорили, а сейчас плачут - не достаёт им грузов российских.
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