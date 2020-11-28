В последнее время тема безвылазного пребывания Владимира Путина в бункере Ново-Огарево все чаще становится одной из основных в контексте утраты президентом власти и его неизбежного смещения более активным политическим, либо околополитическим деятелем.

Я же еще раньше нынешней волны отмечал в своих материалах то, что Владимир Путин и вправду идет на необъяснимый рекорд самоизоляции, настолько суровой, какой не было даже у лидеров тоталитарных режимов СССР и нацистской Германии в период Второй мировой войны.

Между тем, по мере того как разговоры о недееспособном и утрачивающим власть президенте России ширятся информационной волной, Владимир Путин неожиданно посетил Саров. И если данное рандеву явно по замыслу должно было убедить граждан РФ в том, что "царь жив!", то в итоге оно лишь породило очередной виток конспирологии и большее количество вопросов, остающихся без ответа.

Например, прекрасно известно, что Путин, на протяжении последних 9 месяцев пребывания в бункере Ново-Огарево проводил личные встречи с представителями правительства лишь после строго соблюдения двухнедельного карантина и наблюдения за "гостями". А тут, в Сарове, сам Путин без маски и окружающие его политики так же не пользуются средствами индивидуальной защиты.

Как такое может быть? Президента, которого так долго оберегали от любых злостных бактерий, вот так вот бросили в самую пучину близких контактов, да еще куда – в Саров, что в 500 км от убежища президента и как следствие, более-менее квалифицированной неотложной медицинской помощи!

Данное обстоятельство тут же породило слух о том, что в Саров был отправлен двойник президента. Откровенно говоря, на тему двойников Путина я дал исчерпывающий ответ еще в 2015 году, в своей книге "11 дней без Путина", когда президент РФ пропал на 11 дней из медиа-пространства и никакой двойник его не подменял, не смотря на ажиотаж в СМИ.

Отсутствие двойников у Путина было обусловлено боязнью самого же Путина, что его заменят безвольной марионеткой, в рамках "дворцового переворота". Но, человек в Сарове и вправду, ведет себя крайне смело в период пандемии, ставящей в России каждый день новый антирекорд, что по диагностированию случаев на коронавирус, что по смертности от него.

Но, одно дело психологический фактор полной изоляции Путина, когда он закрылся в бункере при суточном приросте новых больных по стране в пределах до 1 тыс человек и совсем другое – его суицидальная бравада, когда в сутки по стране заболевает более 27 тысяч человек.

Хотя, визит в Саров вызвал и другие вопросы, а именно – что не так с поведением президента РФ. Ведь человек, прибывший в провинциальный городок и вправду жестикуляцией и манерой говорить вроде как и похожей на традиционную манеру поведения Путина, но все же вызывают вопросы детали. Детали, которые могут выдавать наспех натренированного нового человека, взятого в период безысходности от стремительного утрачивания президентом дееспособности, либо президента, впадающего из-за плохого умственного самочувствия в состояние прострации, ну или прямо говоря – идиотии.

Ведь если это не двойник, а действительно президент России, то только страдающий умственным расстройством, ставшим причиной столь нелогичного и безрассудного визита Путина на сотни километров от его убежища. А несвойственная жестикуляция и манера поведения являются следствиями повреждения участков головного мозга отвечающих за моторику.

Как видите, вопросов куда больше, чем ответов. Но, как известно, все ответы находятся на поверхности, стоит лишь присмотреться.

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