Труп обглодали животные: в России муж обезглавил жену и подал в розыск

Житель Сочи (Россия) был задержан по подозрению в инсценировке исчезновения своей 46-летней жены, учительницы музыки Светланы Баблидзе, которую нашли обезглавленной.

Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает "РЕН ТВ".

Отмечается, что у пары был семейный бизнес, на протяжении почти двух десятков лет они вели свадьбы на Кубани — Константин выступал в роли тамады, а его супруга пела на застольях.

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По одной из версий следствия, мужчина поругался с женой, расправился с ней, спрятал тело, после чего объявил в розыск. В социальных сетях он сообщил 15 августа , будто она пропала без вести, заверив, что Светлана ушла и больше не выходила на связь.

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Искать женщину начали волонтеры. Ее обезглавленное тело обнаружили в ночь на 1 сентября на дне оврага в селе Красная Воля. Труп пролежал там около двух недель, за это время его обглодали животные.

Правоохранители пока не выяснили причину возможного конфликта между супругами, что привел к роковым последствиям. По факту убийства открыто уголовное дело.

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Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Челябинской области России задержали депутата Локомотивного городского округа, подозреваемого в убийстве собственной жены.

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