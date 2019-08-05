Три причины для войны: генерал назвал риски ядерной катастрофы

В настоящее время глобальный ядерный конфликт может возникнуть по трем причинам.

Одна из таких причин – приход к власти в ядерных державах безответственных политиков, – заявил OBOZREVATEL ветеран внешней разведки, генерал-лейтенант Василий Богдан.

По его оценкам, сегодня ни одна из стран, располагающих ядерным потенциалом, не готова к его применению. "По большому счету, все ведущие страны, их правительства и их главы прекрасно осознают, что ядерная война – это катастрофа для человечества. В основном ядерное оружие рассматривают как фактор сдерживания и отражения в случае нападения", – убежден генерал.

"Я не думаю, что в среднесрочной и даже долгосрочной перспективе может произойти ядерная катастрофа", – сказал он.

В то же время он назвал три причины, по которым может вспыхнуть глобальный ядерный конфликт. Первая – приход к власти в той или иной ядерной державе политиков, готовых поставить на кон жизни миллионов людей и допустить применение ядерного оружия для достижения своих целей.

Ядерная катастрофа, иллюстрация Военное обозрение

Вместе с тем генерал обратил внимание на наличие в странах с развитой демократией эффективной системы сдержек и противовесов. Так, когда президент США Дональд Трамп "начал размахивать ядерной дубинкой", "Конгресс немедленно ограничил его полномочия в применении ядерного оружия".

Вторая возможная причина ядерного конфликта – случайность. Но и здесь, по мнению Богдана, существуют механизмы предотвращения катастрофы. В частности, он сообщил о том, что "между ядерными державами отработаны коммуникации таким образом, чтобы при возникновении подобных ситуаций немедленно произошел информационный обмен, чтобы сразу выяснить, что это было и почему".

И, наконец, третья возможная причина – международный терроризм. "К сожалению, он уже располагает "грязным" ядерным оружием, и иногда пытается его использовать. Реальная опасность – попадание ядерного оружия в руки террористов", – подчеркнул генерал. Но заметил, что "все страны координируют свою деятельность в борьбе с терроризмом – и в рамках ЕС, и НАТО, и межгосударственных связей. Украина также играет в этом процессе свою роль".

Как писал OBOZREVATEL, ранее Василий Богдан заявил: Украина должна наладить производство ракет средней дальности, которые будут способны поражать цели на территории России, в том числе в Москве и Санкт-Петербурге.

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