Третья Чеченская война: Россию предупредили об угрозе сепаратизма

Россия сама провоцирует Третью Чеченскую войну. Кроме того, действия Кремля разжигают в регионах РФ сепаратистские настроения.

Такое мнение в эфире ObozTV выразил заместитель директора Украинского института исследования экстремизма Богдан Петренко. Он напомнил, что Россия уже дважды пыталась утихомирить Чечню силой, но только со второго раза им удалось договориться на нынешних условиях.

"Я думаю, что на сегодняшний день те, кто находится во власти в Чечне, тот же Кадыров, довольны существующими условиями. Ведь они могут выкачивать из россиян все, что захотят. Любой другой регион, который бы подал запрос на списание долгов, не получил бы этого", – пояснил Петренко.

По его словам, списанием огромных чеченских долгов Кремль стимулирует центробежные движения внутри РФ. Ведь если россияне видят, что Чечне так можно, то почему Ингушетии и другим автономным республикам нельзя?

"Соответственно, сначала будут стимулироваться какие-то мелкие сепаратистские движения, а потом они будут перерастать в серьезную силу. Сегодня такая угроза действительно существует. Тем более, что россияне вынуждены удерживать Чечню такими методами. И это будут видеть другие автономии, которые будут понимать, как надо выбивать деньги из центра", – уверен эксперт.

Рамзан Кадыров

А Третья Чеченская война, добавил Петренко, это вариант, который уже возможен в будущем, после того как снимут Кадырова. В том числе физическими методами.

"Тогда произойдет определенное расслоение общества, возможно вернутся те кланы, которые были вынуждены уехать. Они и будут стимулировать эти настроения в Чечне", – подытожил он.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Чеченская прокуратура подала судебный иск к "Газпрому". На основании иска Заводской районный суд Грозного постановил списать долги с населения за газ на 9 млрд рублей.

Позже в "Газпроме" опровергли указанную сумму, которую якобы постановили списать. Тем не менее в компании уже подали апелляцию на решение суда.

После сообщений о решении грозненского суда по списанию долгов населению в ряде регионов России были обнародованы требования по аналогичным мерам. Задолженность жителей попросили списать в Смоленской области, Чувашии и еще ряде субъектов.

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