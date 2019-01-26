|Новости России
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
роскошного ожерелья Участвовать
Приз
Регистрация
ГлавнаяБлоги

/Новости России

Третья Чеченская война: Россию предупредили об угрозе сепаратизма

2.7тЧитать материал на украинском

Россия сама провоцирует Третью Чеченскую войну. Кроме того, действия Кремля разжигают в регионах РФ сепаратистские настроения.

Такое мнение в эфире ObozTV выразил заместитель директора Украинского института исследования экстремизма Богдан Петренко. Он напомнил, что Россия уже дважды пыталась утихомирить Чечню силой, но только со второго раза им удалось договориться на нынешних условиях.

"Я думаю, что на сегодняшний день те, кто находится во власти в Чечне, тот же Кадыров, довольны существующими условиями. Ведь они могут выкачивать из россиян все, что захотят. Любой другой регион, который бы подал запрос на списание долгов, не получил бы этого", – пояснил Петренко.

Новости
''Все боятся Кадырова'': российский оппозиционер рассказал, к чему приведет отказ Чечни платить России за газ

По его словам, списанием огромных чеченских долгов Кремль стимулирует центробежные движения внутри РФ. Ведь если россияне видят, что Чечне так можно, то почему Ингушетии и другим автономным республикам нельзя?

"Соответственно, сначала будут стимулироваться какие-то мелкие сепаратистские движения, а потом они будут перерастать в серьезную силу. Сегодня такая угроза действительно существует. Тем более, что россияне вынуждены удерживать Чечню такими методами. И это будут видеть другие автономии, которые будут понимать, как надо выбивать деньги из центра", – уверен эксперт.

Рамзан Кадыров

Рамзан Кадыров

А Третья Чеченская война, добавил Петренко, это вариант, который уже возможен в будущем, после того как снимут Кадырова. В том числе физическими методами.

"Тогда произойдет определенное расслоение общества, возможно вернутся те кланы, которые были вынуждены уехать. Они и будут стимулировать эти настроения в Чечне", – подытожил он.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Чеченская прокуратура подала судебный иск к "Газпрому". На основании иска Заводской районный суд Грозного постановил списать долги с населения за газ на 9 млрд рублей.

  • Позже в "Газпроме" опровергли указанную сумму, которую якобы постановили списать. Тем не менее в компании уже подали апелляцию на решение суда.

  • После сообщений о решении грозненского суда по списанию долгов населению в ряде регионов России были обнародованы требования по аналогичным мерам. Задолженность жителей попросили списать в Смоленской области, Чувашии и еще ряде субъектов.

Информационное шоу "Студия Обозреватель" смотрите ежедневно по будням в 10:00 на ObozTV.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Темы
Прямая трансляцияЭфиры Oboz TVВойна в Чечне
Персона
Богдан Петренко
Место
РоссияГрозный
Теги
РоссияэкономикаКонфликт
Поделиться в Facebook
2
Комментарии
1
2
Смешно
8
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Kalytka Viktor
Kalytka Viktor
Пошвидше би вже розвалилася та тюрма народів!
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Наши блоги