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29 февраля • обновлено в 18:00
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Путин смертельно болен? Сокурсник президента РФ раскрыл план спецслужб

12.7т
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Слухи о скором уходе президента России Владимира Путина из-за смертельной болезни – это спецоперация спецслужб по обеспечению перехода власти к преемнику.

Об этом в блоге на OBOZREVATEL написал бывший сокурсник президента РФ Юрий Швец. По его словам, через различных политологов силовики специально организовали информационную кампанию по дезинформации общества (полный текст блога читайте тут).

"В последнее время открытым текстом пишут, что Путин смертельно болен и в течение года уйдет со своего поста. Первоисточник этой информации бывший профессор МГИМО Валерий Соловей. Перед нами спецоперация российских спецслужб, цель которого – обеспечить переход власти от Путина к преемнику или преемникам. Сразу оговорюсь, я практически уверен, Соловей не знает, что является участником кампании по дезинформации и используется спецслужбами "втемную", – заверил Швец.

По его словам, это сформулированные "тезисы", которые включают правду, полуправду и дезинформацию. Последняя несет основную информационную нагрузку.

"Тезисы, распространяемые профессором Соловьем, имеют все три компонента – от правды до чистой дезинформации. Это правда, когда речь идет о состоянии здоровья Путина. Полуправда касается источников информации профессора. И, наконец, дезинформация – это рассказ о страшных событиях, которые якобы ожидают РФ и мир в ближайшие год-полтора. Имею ввиду большая война за восстановление Советского Союза через насильственное присоединение Украины, Беларуси и, возможно, государств Прибалтики", – подытожил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, по словам российского политолога Валерия Соловья, президент России Владимир Путин уходит из власти под давлением личных обстоятельств, на которые он не может повлиять.

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Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Автор
Катерина Иванова
Тема
Выборы в России
Персоны
Владимир Путин Валерий Соловей Юрий Швец
Место
Россия
Тег
Новости России
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Minaev Alexey
Minaev Alexey
олотой теленок - цитата -Это были странные и смешные в наше время люди. Почти все они были в белых пикейных жилетах и в соломенных шляпах . Сейчас же их тянула сюда, на солнечный угол, долголетняя привычка и необходимость почесать старые языки. Они ежедневно прочитывали московскую «Правду». Местную прессу они не уважали. И все, что бы ни происходило на свете, старики рассматривали как прелюдию к объявлению Черноморска вольным городом. … – Читали про конференцию по разоружению? – обращался один пикейный жилет к другому пикейному жилету. – Выступление графа Бернсторфа? – О о, Бернсторф это голова! – отвечал спрошенный жилет таким тоном, будто убедился в том на основе долголетнего знакомства с графом. И, нимало не смущаясь тем, что Сноуден ни за что на свете не позволил бы Валиадису лезть пальцем в свой рот, старик продолжал:... ОБОЗРЕВАТЕЛЬ И ЕГО ОБОЗРЕВАТЕЛИ !
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Злопыхатель Вежливый
Злопыхатель Вежливый
Никогда бы не подумал, что "Комплекс Наполеона", относится к смертельным болезням .
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Бухгалтер Борис
Бухгалтер Борис
Обоз ищет новые днища и пробивает их с упорством, достойного лучшего применения.
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Minaev Alexey
Minaev Alexey
Бухгалтер Борис, я думаю -Обоз - прокремлевский сайт - прям мечом делит общество на четыре части - 1/3 идиотов подчеркивается
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