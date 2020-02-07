Трамп "вырастил" коронавирус: российская пропаганда жестко оскандалилась в эфире

Российский пропагандистский "Первый канал" опозорился предположением, что коронавирус связан с президентом США Дональдом Трампом.

Теория основана на том, что ранее Трамп раздавал короны на конкурсе красоты "Мисс Вселенная", говорится в эфире телеканала. (Чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца экрана)

В качестве "доказательств" говорится, что США является основным противником Китая.

Трамп "вырастил" коронавирус Скриншот

"Как он называется – коронавирус. Берем слово корона – оно в основе идет первым. Поэтому и разгадка. Чем в предыдущей своей жизни занимался Дональд Трамп? Раздавал короны на своем знаменитом конкурсе красоты. Так что происхождение коронавируса, а главное цели и задачи его использования, ясны.

Как сообщал OBOZREVATEL, в СМИ появились фотографии предположительного места зарождения коронавируса 2019-nCoV — рынка морепродуктов в китайском городе Ухань.

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