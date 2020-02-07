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7 февраля • обновлено в 07:26
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Трамп "вырастил" коронавирус: российская пропаганда жестко оскандалилась в эфире

2.4т
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Российский пропагандистский "Первый канал" опозорился предположением, что коронавирус связан с президентом США Дональдом Трампом.

Теория основана на том, что ранее Трамп раздавал короны на конкурсе красоты "Мисс Вселенная", говорится в эфире телеканала. (Чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца экрана)

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В качестве "доказательств" говорится, что США является основным противником Китая.

Трамп "вырастил" коронавирус

Трамп "вырастил" коронавирус

Скриншот

"Как он называется – коронавирус. Берем слово корона – оно в основе идет первым. Поэтому и разгадка. Чем в предыдущей своей жизни занимался Дональд Трамп? Раздавал короны на своем знаменитом конкурсе красоты. Так что происхождение коронавируса, а главное цели и задачи его использования, ясны.

Как сообщал OBOZREVATEL, в СМИ появились фотографии предположительного места зарождения коронавируса 2019-nCoV — рынка морепродуктов в китайском городе Ухань.

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Автор
Анатолий Запорожский
Темы
российская пропаганда Коронавирус
Персона
Дональд Трамп
Тег
пропаганда
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Сиромашенко Алекс
Сиромашенко Алекс
1 канал феерично протролил Трампа. Обозники, защищая хозяина, попытались огрызнуться, но получилось совсем не мощно.
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Газмяс Омский
Газмяс Омский
Чубатая брехня.
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