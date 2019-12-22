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22 декабря • обновлено в 14:11
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Трамп понимает выгоду: Лавров раскрыл детали закрытой встречи

1.7т
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что страна не будет ухудшать отношения с Китаем, "чтобы американцы были счастливы".

Он рассказал, что в ходе встречи с бывшим госсекретарем США Генри Киссинджером тот рассказал о своей книге, посвященной Китаю. В ней говорится, что идеальной для Вашингтона станет ситуация, когда его отношения с Москвой и Пекином будут лучше, чем отношения между Россией и Китаем, передает РИА Новости.

"Мы не будем ухудшать наши отношения с Китаем только для того, чтобы американцы были счастливы, но сама идея, что нужно достигать своих целей через позитив, развивая сотрудничество, а не через санкции и ультиматумы, наверное, заслуживает как минимум признания", – сказал Лавров.

Сергей Лавров

Сергей Лавров

eadaily.com

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Кроме того, он заявил, что глава Белого дома заинтересован в "добрых отношениях" с Москвой.

"Трамп искренне понимает выгоду для американцев, для американского бизнеса, для США в целом и для ситуации в мире от добрых отношений между РФ и США. Отношений, которые не должны содержать элемент одолжений кого-то кому бы то ни было в одну или в другую сторону, которые должны опираться на баланс интересов, на прагматизм и на обоюдную выгоду", – сказал Лавров.

Как сообщал OBOZREVATEL, соединенные Штаты Америки и Китай достигли прорыва в торговых переговорах. Вскоре будет заключена первая часть сделки между странами.

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Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Автор
Глеб Иванов
Персоны
Сергей Лавров Дональд Трамп
Место
Россия
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