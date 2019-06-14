Трагедия в Шереметьево: опубликован отчет о катастрофе SSJ-100

Межгосударственный авиационный комитет опубликовал предварительный отчет по результатам расследования аварии с самолетом Sukhoi Superjet 100 в аэропорту Шереметьево.

Об этом сообщает сайте комитета.

"Предварительный отчет содержит поступившую на данный момент в комиссию по расследованию авиационного происшествия фактическую информацию, а также результаты расшифровки данных бортовых и наземных средств объективного контроля и видеоинформации, результаты законченных к настоящему моменту исследований и другие материалы. При поступлении дополнительной информации отчет может быть уточнен и дополнен", – отмечено в документе.

В отчете сказано, что командир самолета, несмотря на проблемы со связью и потерю автоматического управления, оценивал ситуацию как штатную.

"В 15:12:32 командир воздушного судна объяснил старшему бортпроводнику, что самолет возвращается, при этом обратил внимание: "Не аварийное, ничего, просто возвращаемся", – отмечено в тексте.

Диспетчер дал ему указание снижать высоту до 900 м и разворачиваться. "На запрос диспетчера: "...какая-нибудь помощь необходима будет?" экипаж ответил: "Нет, пока все нормально, штатно", – отмечается в отчете. На уточняющий запрос диспетчера экипаж ответил, что имеются проблемы со связью и потеряно автоматическое управление самолетом.

В документе отмечается, что после попадания молнии у лайнера отключился автопилот, и была нарушена связь.

Также МАК опубликовал фото после катастрофы с самолетом.

Катастрофа SSJ-100 в Шереметьево МАК

Катастрофа SSJ-100 в Шереметьево МАК

Катастрофа SSJ-100 в Шереметьево МАК

Катастрофа SSJ-100 в Шереметьево МАК

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