"То англичанка гадит, то Украина мешает": Ахеджакова жестко осудила российских пропагандистов

Российские журналисты, вместо того, чтобы заниматься освещением проблем своей страны, постоянно ищут врага за ее пределами, хоть его там нет.

Об этом в интервью OBOZREVATEL сказала российская актриса Лия Ахеджакова, отвечая на вопрос о том, что 95% новостей, которые показывают по российскому ТВ касаются Украины. По ее словам, это уже превратилось в национальную идею.

Лия Ахеджакова осудила пропаганду России

"Есть такая национальная идея – искать все время врага там, где его нет. То американцы у них виноваты, то англичанка гадит, то Украина мешает нам жить, то Грузия неприятна. А то, что денег нет, деревни горят, затоплены огромные районы, ипотека, больные дети, лекарств нет, зарплата убогая – пропаганде неинтересно. Гребенщиков недавно в своей песне сформулировал нашу телепропаганду (музыкант написал, что российские журналисты освещают только то, что им приказывает власть сверху. – ред), и этот диагноз уже никогда не отмыть", – уверена актриса.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Италии запустили электронную петицию с призывом не допустить получения гражданства пропагандистом России Владимиром Соловьевым, у которого уже есть вид на жительство в стране, и запретить ему въезд в Евросоюз.

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