Главная Новости
20 октября • обновлено в 15:40
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Новости России

"То англичанка гадит, то Украина мешает": Ахеджакова жестко осудила российских пропагандистов

1.3т Читать материал на украинском

Российские журналисты, вместо того, чтобы заниматься освещением проблем своей страны, постоянно ищут врага за ее пределами, хоть его там нет.

Об этом в интервью OBOZREVATEL сказала российская актриса Лия Ахеджакова, отвечая на вопрос о том, что 95% новостей, которые показывают по российскому ТВ касаются Украины. По ее словам, это уже превратилось в национальную идею.

Лия Ахеджакова осудила пропаганду России

Лия Ахеджакова осудила пропаганду России

"Есть такая национальная идея – искать все время врага там, где его нет. То американцы у них виноваты, то англичанка гадит, то Украина мешает нам жить, то Грузия неприятна. А то, что денег нет, деревни горят, затоплены огромные районы, ипотека, больные дети, лекарств нет, зарплата убогая – пропаганде неинтересно. Гребенщиков недавно в своей песне сформулировал нашу телепропаганду (музыкант написал, что российские журналисты освещают только то, что им приказывает власть сверху. – ред), и этот диагноз уже никогда не отмыть", – уверена актриса.

Новости
Нет российской пропаганде! Европарламент поставил на место РФ

Как сообщал OBOZREVATEL, в Италии запустили электронную петицию с призывом не допустить получения гражданства пропагандистом России Владимиром Соловьевым, у которого уже есть вид на жительство в стране, и запретить ему въезд в Евросоюз.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Автор
Галина Остаповец Галина Остаповец
Темы
Российско-украинский конфликт российская пропаганда
Персоны
Лия Ахеджакова Борис Гребенщиков
Место
Россия
Теги
пропаганда Новости России
Поделиться в Facebook
6
Комментарии
5
3
Смешно
5
Интересно
0
Печально
3
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Mega Death
Mega Death
Не зря Гафт написал, ))- "Играет роли одинаково ,артистка Лия Ахеджакова." Помню фото Лии и подпись "Je suis ISIS"! Бабушка не в себе. Ее понравились крики Москаляку на гиляку!))
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Пигин Макс
Пигин Макс
Бабулька опять всё перепутала. Это на Украине 98% новостей о России. Достаточно посмотреть Обоз и всё станет понятно. Да и поиск внешнего врага, любимое занятие украинцев...
Показать комментарий полностью
Ответить
0
1
70rus Konstantinov
70rus Konstantinov
Старушка окончательно свихнулась."98% только об Окраинушки".бгг
Показать комментарий полностью
Ответить
1
1

Блоги / мнения

ads pixel