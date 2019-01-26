''Танцы на могилах'': Германию шокировала новая ''блокада Ленинграда''

В России устроили торжества по случаю годовщины блокады Ленинграда с воссозданием обстановки тех времен, что вызвало негодование у немецких журналистов.

В статье Süddeutsche Zeitung Кремль раскритиковали за то, что масштабную трагедию сделали предметом гордости. Россияне воссоздали военные события в масштабах целой улицы. Показали разрушенные дома и множество тематических экспозиций, а по улицам прошел "блокадный трамвай".

"Более миллиона погибли. Блокада была геноцидом и остается больным местом для России! Акцент нужно делать на памяти погибших, а не на национальной гордости", – отреагировали в статье.

В России разместили "блокадные экспозиции" в масштабах целой улицы regnum.ru

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Парады в честь блокады, по мнению автора, напоминают "танцы на могилах".

"Можно сказать, что жертвы блокады отдали свои жизни за победу русского народа. Как будто их смерть была оправдана, как если бы они добровольно умерли от голода. Это уменьшает роль случившегося, и это опасно", – предупредили немцы.

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regnum.ru

regnum.ru

regnum.ru

regnum.ru

regnum.ru

regnum.ru

По словам автора, ни одна из сторон военных действий должным образом не проявляла интереса к тому, что произошло в действительности. Поэтому, подчеркивается, что в России должны быть осторожны в высказываниях о блокаде.

"Московские правители продолжают изображать жителей блокадного Ленинграда как героев, которые смело сопротивлялись немцам. Тот факт, что люди едва могли встать на ноги от голода, что некоторые ели кошек или были оштрафованы, как людоеды, сейчас умалчивается", – говорится в статье.

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regnum.ru

Военная блокада Ленинграда длилась с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года. 27 января является Днём воинской славы России — День полного освобождения Ленинграда.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети раскритиковали фанатичную любовь россиян к пропагандистскому формату празднования Дня Победы.

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