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15 апреля • обновлено в 21:23
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Галина Остаповец
Галина Остаповец
Журналист Все статьи автора

Такое Кремлю даже в кошмарных снах не могло присниться

Тем временем, цена нефти марки Брент со вчерашних $+30 постепенно сползла до отметки 29 и немного подумав, пошла ниже и на этот момент находится где-то в районе 28,30 долларов за бочку. Просто напомним, что в момент, когда российская пресса пела гимны и кантаты "договоренности, которую удалось достичь", она была в районе 35 долларов и вот опять пошла к отметкам, которые были вообще до любых договоренностей.

Глядя на потуги Москвы и на цены, на которые Москва пыталась повлиять сделкой, Архимед сказал бы свое знаменитое: "Хоть работай, хоть сачкуй, все равно получишь то же самое".

А ведь начиналось все с того, что министр энергетики РФ 6 марта в Вене, после того как хлопнув дверью, покинул саммит ОПЕК+, объявил журналистам, что Саудовская Аравия – слабое звено и что она может потерять рынок сбыта. Сколько уже стоили эти слова и слова Путина о том, что надо выкинуть американских сланцевиков из Европы, уже можно подсчитывать, а сколько еще будет стоить – можно лишь предполагать.

Как отмечалось вчера, Аравия сохранила свои скидки в 10 долларов для продавцов в Северной Европе и дополнительно скинула цены для потребителей в Азии. Если Аравия – слабое звено, то пускай теперь Москва попробует на вкус эту слабость. Но это было вчера, а сегодня Аравия сделала еще один интересный и прямо скажем – неожиданный шаг и уж точно, он оказался вдвойне неожиданным для РФ.

Аравия не просто сделала баснословные скидки, но еще и дала возможность забрать нефть не по предоплате и не по факту поставки, а под расписку, с отсрочкой платежа на 3 месяца! "Слабое звено" создает прецедент, о котором в Кремле даже в кошмарных снах никому не могло присниться. Свою нефть россияне вынуждены продавать не дороже арабской и уже месяц это – ниже 20 долларов за бочку, а вот как они перепрыгнут отсрочку платежа – трудно представить.

Теперь в РФ открыто пишут о том, что арабы закусили удила и просто вышибают Москву со всех рынков, где она до этого чувствовала себя если не монополистом, то уж слишком уверенно для того, чтобы по-скотски относиться к своим традиционным потребителям, наподобие Беларуси. Они отвыкли работать в режиме реального рынка и теперь саудиты преподают им урок. Если у тебя есть товар, то ты должен любить своего покупателя, угождать ему, а не угрожать и тем более – воевать с ним. Если ты настолько туп, чтобы не понять этой простой истины, покупатель уйдет к другому продавцу и просто забудет о тебе, как о дурном сне. И вот сейчас арабы демонстрирую покупателям российской нефти разницу.

Теперь даже откаты не сработают, настолько изменились условия. Так что Аравия ведет свою торговую войну технично и последовательно. А в РФ все более четко приходит осознание того, кто эту красоту им организовал. Между прочим, там уже началась легкая (или не очень) паника.

Известно, что основную часть валютной выручки в РФ заходило от сделок по продажи нефти и газа. В первую очередь – нефти, но с начала года, ситуация кардинально изменилась. Мы намеренно используем трактовки российской финансовой прессы, а не берем западную аналитику, чтобы максимально приблизиться к "первоисточнику".

"Падение цен на нефть вызвало снижение экспортной выручки стран экспортеров. Для России и ОПЕК этот валовый показатель упал вдвое с начала года, следует из отчета МЭА.

По подсчетам МЭА, совокупная экспортная выручка снизилась с января по март с $2,3 млрд до $1,1 млрд в день. "В апреле падение доходов продолжится, так как Саудовская Аравия и ОАЭ все еще добывают больше, чем когда-либо", – говорится в отчете".

Здесь приведен стандартный вид подачи этой информации, в котором важно заметить два ключевых аспекта. Первый заключается в том, что РФ никогда не упоминается одна, в связи с плохой новостью. В идеале, она должна выглядеть как ничья с противником, например – так они комментировали необходимость сокращения добычи нефти. В текстах постоянно фигурировал "США – тоже вынуждены сокращать". Мол, да – нам плохо, но и пиндосам – тоже. А национальная система ценностей там такова, что если врагу тоже плохо, то им уже хорошо только от этого, если даже у самих ровно такие неприятности.

Второй же момент работает для смещения внимания. Вот саудиты потеряли 1,2 миллиарда. Россиянам что от этого знания? А вот сколько миллиардов потеряла РФ, рядом не написали. Да, это – мелочи, но именно из таких мелочей и выстраивается картина параллельного мира. Но в любом случае, хоть сказали, что потеряли половину выручки.

А ведь именно оттуда наполняется бюджет РФ, из которого потом платят "ихтамнетам", и за эти же деньги заполняются танками, пушками и снарядами шахты на Донбассе и склады давно уже нищей армии Асада или "повстанцев" Ливии. Это важно потому, что свое бабло Путин и Ко отстегивают еще на "той стороне". И вот из этого как раз и осуществляются сборы в виде налогов, пошлин и прочего. И как подсказывает логика, теперь этой красоты будет вдвое меньше.

Но это еще не паника, а только вход в нее. Паника – дальше.

Казалось бы, ну и что? Ну, снизили они пошлины и что из этого? Поддерживают своего производителя. Но нет, немного не так. Все эти пошлины были введены как раз для наполнения бюджета и если цена нефти упала в два раза, то сборы в бюджет уже упали пропорционально, а теперь еще и снижается объем забора в бюджет. То есть, наполнение бюджета уменьшается еще сильнее.

А вот это уже паника. Это значит, что нефтяники и так довольно хорошо "обдирались" Путиными-Сечиными, механизмом мутных цен (привет Тимченко!), а теперь они поймали мощный удар по своим позициям, а это – чревато большими проблемами лично Путину и самому ближнему окружению как раз от нефтепромышленного лобби. По этой причине, Путин вынужден бросить им кость там, где это возможно. И он это сделал. Косточка полетела. Только вот остальной бюджет будет получать еще меньше, а оттуда как раз финансируются закрытые статьи расходов на оборону (привет "ДНР/ЛНР" и прочее), оттуда же формируется дань Чечне и прочие трансферы регионам. Конечно, есть еще деньги в кубышке, но на самом деле их не слишком много, а пополнять их уже нечем. А это уже рушит долгосрочную перспективу уже РФ.

То есть, Путин уже действует в пожарном режиме и перекрывает краткосрочные проблемы за счет внутренней стабильности внутренней системы РФ. Из этого следует, что Путин уже не видит этих перспектив и потому решил не финансировать долгую игру…

Хотя, может быть и какое-то другое пояснение всей этой ситуации, но его очень трудно уложить в то, что мы видим прямо сейчас.

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Автор
Галина Остаповец Галина Остаповец
Темы
Мировые цены на нефть российская экономика
Персоны
Владимир Путин Игорь Сечин
Место
Россия
Теги
Новости России нефть
Источник
Источник: defence-line.org
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Комментарии на сайте не модерированы
Витёк Шендурович
Витёк Шендурович
Гестаповец рагулья забыла, что русские быстро учатся)
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Всея Руси Князь
Всея Руси Князь
Срасия как огромная старая ржавая вонючая баржа с нефтью, понемногу тонет из-за кучи дырок, но все ищет чем бы ещё гордится
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Витёк Шендурович
Витёк Шендурович
Всея Руси Князь, А УКРАИНЯ СOСEТ ИЗ ЭТОЙ БОЧКИ И ПРИЧМOКИВАЕТ! ))))
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