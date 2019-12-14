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Из х/ф "Двенадцать стульев"

В старые, совковые времена был обычай награждать различными орденами и медалями тайно. Издавался секретный указ, в котором были изложены обстоятельства "героического" поступка, который и отмечается государственной наградой. В самом деле, как можно было награждать совковых военных, которые вроде бы не воевали в Испании, ведь "их там нет"?

Или как описать героизм сотрудника спецслужбы, который отличился за границей при "ликвидации" того или иного персонажа, на которого указало руководство страны? Не напишешь же, что вот эта цацка вручена за убийство Степана Бандеры в Мюнхене. Опубликуй такой указ и получишь образ террористического гадюшника. Поэтому таких пациентов регулярно награждали, а в специальных и строго секретных фондах архивов росли тома таких указов.

Потом совок ушел в "дальнейшее пространство" и традиция эта вроде бы тоже сошла на нет, но с приходом Путина, все вернулось на свое место и теперь "Бошировы и Петровы" награждаются точно так, как это было встарь. Но не только они идут по этим секретным спискам. Недавно стало известно еще об одном таком деятеле, который был награжден секретным указом.

Новости Путин не может быть президентом

В российской спортивной прессе появилась информация о том, что министр спорта РФ Павел Колобков тайно награжден орденом Александра Невского. Это случилось вслед за скандалом, связанным с исключением РФ из конкурсов на проведения олимпиад и чемпионатов мира, и запретом выступления ее сборной на международных соревнованиях аналогичного масштаба и о приостановке аккредитации российского антидопингового агентства "Русада".

По большому счету, за такие замечательные достижения министр должен быть с позором изгнан со своего поста и скорее всего, его должны бы судить за такой позор, который обрушился на страну по его ведомству. Но случилось прямо противоположное. Это говорит о том, что действовал он не самостоятельно, а это была политика партии и правительства, а вернее – высочайшее распоряжение, которое он исполнил в точности.

Другое дело, что это делу не помогло, но тем не менее, он сделал все так, как ему и поручили. В самом деле, не станет же он рассказывать, что действовал по прямому приказу из Кремля, и что ФСБ в этом деле увяз по самые уши. Поэтому в ответ на пинок под зад от мирового спорта, Путин поощрил его тайным образом. Открыто – нельзя, поскольку тогда всем станет понятно, что за мочой в стаканах ФСБ стоит сам дед.

Новости Путинские моченосцы снова нагадили

Надо заметить, что министр оказался в довольно своеобразной компании тех, кого Путин уже наградил этим орденом, в тайном порядке. Вот, что об этом пишет сама российская пресса:

"Этим орденом, также без публикации указов, в разное время награждались председатель наблюдательного совета компании "Базовый элемент" Олег Дерипаска, председатель "Газпрома" Алексей Миллер, президент Сбербанка Герман Греф, ведущий телеканала "Россия" Владимир Соловьев, бизнесмен Алишер Усманов и еще около 100 человек".

То есть, Колобков был принят в элитный клуб самых крупных воров и мошенников РФ, имена которых говорят сами за себя и не требуют дополнительных комментариев. Заметим, всех этих людей Путин тоже не решился наградить публично.

Как это не странно, мы считаем, что все эти люди по праву награждены именно этим орденом. Дело в том, что фигура самого Александра Невского и та история, которая была ему приписана, лучшим образом характеризуют "орденоносцев".

Как мы не раз писали, Александр был мытарем ордынского хана и снискал себе уважение у него за то, что он очень жестоко вышибал дань для хана у своих соплеменников. По сути он был изменником и врагом номер один своего народа, а по ходу своей деятельности замарал руки в крови своих соплеменников даже не по локти, а по уши.

Позже, лет через двести, ему придумали славную историю и сделали из холуя, гопника и садиста какого-то невыносимого "полководца", у которого были грандиозные битвы: "невская" и "ледовая", на Чудском озере. По факту, масштаб этих мероприятий был не больше разборки районных банд, и кстати, причины разборок были такими же самыми, как и у бандитов, но из него сделали святого и икону, полностью придумав его "подвиги".

В общем, тайное награждение тайным орденом – как раз то, что надо мельдониевому министру и он вполне может гордиться этой цацкой.

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