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Скандальный священник РПЦ Сергий захватил монастырь: охранниками стали донбасские "добровольцы"

Дарья Дурова
Дарья Дурова
Новости России
1,3 т.
Схиигумен Сергий (Романов), который захватил монастирь

Схиигумен Сергий (Романов), который захватил монастирь

Скандальный схиигумен РПЦ Сергий (Николай Романов) захватил Среднеуральский женский монастырь в Свердловской области России и выставил для его охраны казаков.

Об этом URA.RU сообщил один из жителей монастыря. Отмечается, что среди казаков есть члены так называемого Союза добровольцев Донбасса, которые участвовали в боевых действиях на востоке Украины.

Казаки поперекрыли все входы и выходы в обитель якобы для того, чтобы "не допустить провокаций". На территорию пускают только паломников, а работникам СМИ "настоятельно рекомендовали" покинуть участок.

Фото: сообщество "Царский крест"

Фото: сообщество "Царский крест"

Священник, которого называют бывшим духовником экс-"прокурора" аннексированного Крыма, депутата Госдумы Натальи Поклонской, проводит службы в монастыре.

Однако, еще в апреле ему запретили служение за отрицание коронавируса, а его таинства признали незаконными и недействительными, передает 66.ru.

Среднеуральский женский монастырь. Фото: Дмитрий Антоненков, 66.RU

Среднеуральский женский монастырь. Фото: Дмитрий Антоненков, 66.RU

Схиигумен Сергий также отстранил от управления игуменью Варвару, которая является "главным должностным духовным лицом" монастыря, назначенной Синодом РПЦ в 2005 году.

В монастырь также не пустили направленного туда епархией священника Георгия Викторова. Он приезжал к церкви, но к нему навстречу вышли верующие. Они своим видом дали понять, что "не настроены слушать чужие распоряжения". Заходить на территорию священник не стал.

Вход а территорию монастыря ограничили. Фото: Яромир Романов / Znak.com

Вход а территорию монастыря ограничили. Фото: Яромир Романов / Znak.com

"Матушка Варвара, будучи послушницей, с первых дней созидала этот монастырь вместе с отцом Сергием и сестрами. На днях законная игуменья была фактически отстранена от управления монастырем отцом Сергием, являющимся духовником обители. В связи с этим священник Георгий Викторов был назначен в монастырь для совершения богослужений, чтобы не лишить насельниц и паломников канонической службы", – пояснили инцидент в Екатеринбургской епархии.

В Telegram-канале Mash напомнили, что в 1986 году скандальный священник был осужден за убийство и отсидел 13 лет.

Telegram-канал Mash

Telegram-канал Mash

Поклонская и схиигумен Сергий

Поклонская и схиигумен Сергий

Напомним, ранее священник Николай Романов проклял всех, кто посягает на закрытие храмов из-за пандемии.

Территория Среднеуральского женского монастыря на Публичной кадастровой карте

Территория Среднеуральского женского монастыря на Публичной кадастровой карте

Общежитие для монахинь. Фото: Дарья Шелехова / Znak.com

Общежитие для монахинь. Фото: Дарья Шелехова / Znak.com

Территория монастыря. Фото: Дарья Шелехова / Znak.com

Территория монастыря. Фото: Дарья Шелехова / Znak.com

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Ярославле убили священника РПЦ, протоиерея Александра Штерцеля. По данным журналистов, он был зверски избит.

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  1. /Новости России