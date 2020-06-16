Скандальный схиигумен РПЦ Сергий (Николай Романов) захватил Среднеуральский женский монастырь в Свердловской области России и выставил для его охраны казаков.

Об этом URA.RU сообщил один из жителей монастыря. Отмечается, что среди казаков есть члены так называемого Союза добровольцев Донбасса, которые участвовали в боевых действиях на востоке Украины.

Казаки поперекрыли все входы и выходы в обитель якобы для того, чтобы "не допустить провокаций". На территорию пускают только паломников, а работникам СМИ "настоятельно рекомендовали" покинуть участок.

Фото: сообщество "Царский крест"

Священник, которого называют бывшим духовником экс-"прокурора" аннексированного Крыма, депутата Госдумы Натальи Поклонской, проводит службы в монастыре.

Однако, еще в апреле ему запретили служение за отрицание коронавируса, а его таинства признали незаконными и недействительными, передает 66.ru.

Среднеуральский женский монастырь. Фото: Дмитрий Антоненков, 66.RU

Схиигумен Сергий также отстранил от управления игуменью Варвару, которая является "главным должностным духовным лицом" монастыря, назначенной Синодом РПЦ в 2005 году.

В монастырь также не пустили направленного туда епархией священника Георгия Викторова. Он приезжал к церкви, но к нему навстречу вышли верующие. Они своим видом дали понять, что "не настроены слушать чужие распоряжения". Заходить на территорию священник не стал.

Вход а территорию монастыря ограничили. Фото: Яромир Романов / Znak.com

"Матушка Варвара, будучи послушницей, с первых дней созидала этот монастырь вместе с отцом Сергием и сестрами. На днях законная игуменья была фактически отстранена от управления монастырем отцом Сергием, являющимся духовником обители. В связи с этим священник Георгий Викторов был назначен в монастырь для совершения богослужений, чтобы не лишить насельниц и паломников канонической службы", – пояснили инцидент в Екатеринбургской епархии.

В Telegram-канале Mash напомнили, что в 1986 году скандальный священник был осужден за убийство и отсидел 13 лет.

Telegram-канал Mash

Поклонская и схиигумен Сергий

Напомним, ранее священник Николай Романов проклял всех, кто посягает на закрытие храмов из-за пандемии.

Территория Среднеуральского женского монастыря на Публичной кадастровой карте

Общежитие для монахинь. Фото: Дарья Шелехова / Znak.com

Территория монастыря. Фото: Дарья Шелехова / Znak.com

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Ярославле убили священника РПЦ, протоиерея Александра Штерцеля. По данным журналистов, он был зверски избит.