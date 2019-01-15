''Свергнут через Майдан'': человек Путина предрек ему фиаско из-за Курил

Если Россия согласится передать Японии Курильские острова, то для нее это может закончиться свержением президента Владимира Путина.

К этому якобы приложат руку Европейский союз и США, которые усугубят геополитический коллапс жесткими санкциями. Такое мнение озвучил бывший депутат нелегитимной Госдумы России Сергей Марков, известный также как "человек Путина".

"Резко обрушится рейтинг Владимира Путина (в случае сдачи Курил. — Ред.). Будет разрушен большой патриотический договор Путина и патриотической части российского общества. Увидев обрушение рейтинга Путина, его противники в США и ЕС резко усилят поддержку его врагов внутри России с целью свергнуть Путина путем российского Майдана. В том числе для этого усилят санкции", — высказался он.

Владимир Путин

Кроме того, в назревшем территориальном споре Марков увидел еще ряд неразрешимых последствий для России, которые вполне могут обернуться ее крахом. По его словам, все начнется с того, что Япония, увидев слабость России, рано или поздно опять будет поднимать вопрос и об островах Итурупе и Кунашире, а потом, возможно, и о Южном Сахалине.

На переданных островах Токио может разрешить партнерам из США разместить военные базы. Такое развитие событий, уверен Марков, повлечет за собой территориальные претензии Германии (на Калининградскую область), Латвии, Эстонии и Финляндии.

Не менее серьезным вопросом для России в таких обстоятельствах станет и передел акваторий. "Сейчас Охотское море — это внутреннее море России, потому что российские острова замыкают его. Эта цепь будет порвана. Тихоокеанский флот резко уменьшит свои возможности прохода в незамерзающей акватории", — предостерег Россию Марков.

Сергей Марков Facebook Сергея Маркова

Примечательно, что в его прогнозе курильский вопрос якобы может обострить и крымский конфликт. Экс-депутат Госдумы считает, что Украина активизирует усилия по возврату аннексированного полуострова, а помогут ей в этом ЕС и США через тотальные санкции против России.

В последствии, добавил Марков, все закончится тем, что многие страны минимизируют сотрудничество с Россией, нанеся мощный удар по ее экономике и инвестиционной привлекательности.

"Таковы могут быть последствия. Хорошо видно, что они катастрофические. Поэтому никакой передачи островов не будет", — встревожено резюмировал Марков.

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