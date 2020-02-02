"Судьба неумолима": в России назвали неожиданную причину ухода Путина из власти

Президент России Владимир Путин уходит из власти под давлением личных обстоятельств, на которые он не может повлиять.

Об этом в интервью OBOZREVATEL рассказал российский политолог Валерий Соловей. По его словам, поэтому в ускоренном режиме принимаются изменения в Конституцию и создается Госсовет, который якобы может возглавить Путин.

"Судьба неумолима. Он может хотеть что угодно, но у его желаний есть предел, установленный обстоятельствами, которые сильнее его. Сейчас он на них и наткнулся, что заставляет его использовать свое оставшееся время как можно эффективнее. Поэтому так быстро запустили спецоперацию по передачи власти и создания Госсовета", – заверил Соловей.

Владимир Путин

По его словам, изменения в Конституцию прописаны так, что у Путина есть возможность выбрать, какой вариант ему подходит лучше всего.

"Возможны различные варианты. Полномочия у Госсовета такие же, как и у президента РФ. Путин может возглавить Госсовет, желая уйти в тень. Но также Госсовет может управлять страной в ситуации фактического отсутствия президента. Пока точно никто ничего не знает", – подчеркнул политолог.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Валерий Соловей сообщал, что президент России Владимир Путин уйдет с поста президента досрочно, в 2022 году его не будет ни в российской, ни в международной политике.

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