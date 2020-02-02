Главная Новости
2 февраля • обновлено в 16:10
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Новости России

"Судьба неумолима": в России назвали неожиданную причину ухода Путина из власти

1.7т
Читать материал на украинском

Президент России Владимир Путин уходит из власти под давлением личных обстоятельств, на которые он не может повлиять.

Об этом в интервью OBOZREVATEL рассказал российский политолог Валерий Соловей. По его словам, поэтому в ускоренном режиме принимаются изменения в Конституцию и создается Госсовет, который якобы может возглавить Путин.

"Судьба неумолима. Он может хотеть что угодно, но у его желаний есть предел, установленный обстоятельствами, которые сильнее его. Сейчас он на них и наткнулся, что заставляет его использовать свое оставшееся время как можно эффективнее. Поэтому так быстро запустили спецоперацию по передачи власти и создания Госсовета", – заверил Соловей.

Владимир Путин

Владимир Путин

По его словам, изменения в Конституцию прописаны так, что у Путина есть возможность выбрать, какой вариант ему подходит лучше всего.

Новости
На выборы больше не пойдет: в России рассказали, когда Путин покинет пост президента

"Возможны различные варианты. Полномочия у Госсовета такие же, как и у президента РФ. Путин может возглавить Госсовет, желая уйти в тень. Но также Госсовет может управлять страной в ситуации фактического отсутствия президента. Пока точно никто ничего не знает", – подчеркнул политолог.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Валерий Соловей сообщал, что президент России Владимир Путин уйдет с поста президента досрочно, в 2022 году его не будет ни в российской, ни в международной политике.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Автор
Катерина Иванова
Персоны
Владимир Путин Валерий Соловей
Место
Россия
Тег
Новости России
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
3
5
Смешно
6
Интересно
0
Печально
2
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости России

Топ-публикации

Топ-блоги