"Его время ограничено": назван год, когда Путин уйдет в отставку

Президент России Владимир Путин уйдет с поста президента досрочно, в 2022 году его не будет ни в российской, ни в международной политике.

Об этом в интервью OBOZREVATEL рассказал российский политолог Валерий Соловей. По его словам, этот сценарий не похож на казахский, когда бывший президент Нурсултан Назарбаев ушел со своего поста, но остался теневым лидером Казахстана.

"Время Путина ограничено, он не будет оставаться у власти и уйдет досрочно: в 2022 году его уже не будет ни в российской, ни в международной политике. Передача власти по казахскому сценарию невозможна в силу организованности политики в России. Передать власть некому и это вечная проблема диктатора. Есть люди, которым Путин доверяет. Один из них – Дмитрий Медведев. Но вряд ли он удержится", – предположил Соловей.

Владимир Путин и Дмитрий Медведев 24 канал

По его словам, после ухода Путина – саму Россию ждет политический кризис. Он начинается уже сейчас, с внесения поправок в российскую Конституцию.

"Кризис приобретет открытые формы, но ничего страшного не случится, гражданской войны не будет. Кто потом окажется у власти в России – предсказать невозможно. Если будет более-менее реалистическое правительство, оно урегулирует отношения с Украиной и с окружающим миром. Не внешняя политика будет для него приоритетом, а внутренняя", – заверил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, российский телеграм-канал Кремлевский мамковед, который часто публикует инсайды из Администрации президента, сообщил о плохом состоянии здоровья президента Владимира Путина.

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