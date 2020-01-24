В России глава Чувашии Михаил Игнатьев угодил в скандал во время вручения ключей от нового автомобиля пожарным.

Видео с инцидентом опубликовали в Twitter на странице "Лентача" и других ресурсов (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

На записи показано, что перед тем как вручить ключи, Игнатьев решил "подрессировать" сотрудника МЧС и заставил его подпрыгивать за ключами.

Отметим, что в администрации главы Чувашии так прокомментировал скандал: "С данным сотрудником МЧС глава знаком, они неоднократно встречались по профессиональным вопросам. Это все было на позитивной ноте, на эмоциях. Все улыбались в момент, когда это происходило, а подали как издевательство".

В соцсетях негодовали из-за такого отношения Игнатьева к спасателям, называя Россию страной рабов.

"Вам нормально, что над вашими сотрудниками, которые спасают жизни, издевается какой-то быдлан?", "Как щенки за косточкой", "У пожарников чувство собственного достоинства есть?", "Офицер лошара, тоже прыгает как сявка". "Если бы так называемый офицер не прыгнул, эта сцена еще бы не так мерзко смотрелась. Страна рабов", "Так дрессируют домашних собачек", "Ну разве идиотизм не прекрасен? Да это лучшее что случилось в жизни носителей идиотизма!", "Два идиота. Второй, с погонами, мог бы и в торец первому заехать", "Но нынче офицеров нет. Одни ш*юхи", – писали в комментариях.

Скриншот

Скриншот

Скриншот

Скриншот

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