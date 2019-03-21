|Новости России
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
футболки с логотипом Obozrevatel Участвовать
Приз
Регистрация
ГлавнаяБлоги

/Блоги - Новости России

Станислав Шушкевич
Станислав Шушкевич
Первый председатель парламента БеларусиВсе статьи автора

Если Путин прижмет краник – Лукашенко согласится на все

1.3т

Одним из сценариев "остаться у власти" для российского президента Владимира Путина есть поглощение Беларуси. Так он хочет избежать следующих выборов президента в 2024-м году и стать президентом Союзного государства России и Беларуси - ред

- Абсолютно точно, что Владимир Путин к этому стремится, несмотря на все его лозунги о его независимости Беларуси. Российское влияние у нас все время усиливается. И если Путин прижмет краник, то придется и Лукашенко соглашаться на любые условия, в том числе и на его прямое правление и присоединение Беларуси в качестве республики. У Лукашенко не будет иного выхода. Тем более, что каждый его шаг и так направлен на усиление российского влияния.

Владимир Путин и Александр Лукашенко

Владимир Путин и Александр Лукашенко

России не надо даже устраивать какую-то агрессию. Раскрыв рот от радости, Лукашенко приглашает сюда российские воинские части с техникой и знаменами участвовать в парадах на 3 июля, дату освобождения Минска от фашистской оккупации. И если Украина гордо отстаивает свою независимость, то Лукашенко унизил собственную армию, хоть он везде и заявляет о ее независимости.

У нас даже язык белорусский в армии отсутствует. Все команды и все делопроизводство ведется на русском языке, и никаких шагов к самостоятельности нет. Тоже самое с автокефалией. Украина правильно поступила, создав собственную автокефальную церковь. А у нас благодарят и кланяются в сторону Кирилла. Это явно непотребная вещь и недостойная.

Новости
Украина гордо отстаивает свою независимость, а Лукашенко унизил собственную армию — первый руководитель Беларуси

Это Союзное государство – какая-то чепуха в рамках СНГ и очередная дребедень. Оно уже создано и существует. Но лично я ощущаю от этого большие сложности. Когда лечу через Москву, то должен получить там свой багаж, пройти таможенный досмотр, и только потом сдать его снова. И что дало это Союзное государство? Ничего, кроме объявления, что граждане Союзного государства проходят через ворота №3, а остальные – через нормальные ворота. Больше я не знаю никакой пользы.

Когда подписывалось соглашение о создании Союзного государства в 1996-м году, Лукашенко был убежден, что поскольку Борис Ельцин демократичный президент и слабо держится за власть, то он может претендовать на его пост. Но ему утерли нос. Лукашенко не равняться с мощью российского КГБ – Путин его не заметил, как мелкую козявку.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.

Другие блоги автора

Все блоги автора
Автор
Станислав ШушкевичСтанислав Шушкевич
Тема
Российская военная угроза
Персоны
Александр ЛукашенкоВладимир Путин
Место
Беларусь
Теги
РоссияНовости России
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
4
Интересно
1
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения