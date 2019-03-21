Одним из сценариев "остаться у власти" для российского президента Владимира Путина есть поглощение Беларуси. Так он хочет избежать следующих выборов президента в 2024-м году и стать президентом Союзного государства России и Беларуси - ред

- Абсолютно точно, что Владимир Путин к этому стремится, несмотря на все его лозунги о его независимости Беларуси. Российское влияние у нас все время усиливается. И если Путин прижмет краник, то придется и Лукашенко соглашаться на любые условия, в том числе и на его прямое правление и присоединение Беларуси в качестве республики. У Лукашенко не будет иного выхода. Тем более, что каждый его шаг и так направлен на усиление российского влияния.

Владимир Путин и Александр Лукашенко

России не надо даже устраивать какую-то агрессию. Раскрыв рот от радости, Лукашенко приглашает сюда российские воинские части с техникой и знаменами участвовать в парадах на 3 июля, дату освобождения Минска от фашистской оккупации. И если Украина гордо отстаивает свою независимость, то Лукашенко унизил собственную армию, хоть он везде и заявляет о ее независимости.

У нас даже язык белорусский в армии отсутствует. Все команды и все делопроизводство ведется на русском языке, и никаких шагов к самостоятельности нет. Тоже самое с автокефалией. Украина правильно поступила, создав собственную автокефальную церковь. А у нас благодарят и кланяются в сторону Кирилла. Это явно непотребная вещь и недостойная.

Это Союзное государство – какая-то чепуха в рамках СНГ и очередная дребедень. Оно уже создано и существует. Но лично я ощущаю от этого большие сложности. Когда лечу через Москву, то должен получить там свой багаж, пройти таможенный досмотр, и только потом сдать его снова. И что дало это Союзное государство? Ничего, кроме объявления, что граждане Союзного государства проходят через ворота №3, а остальные – через нормальные ворота. Больше я не знаю никакой пользы.

Когда подписывалось соглашение о создании Союзного государства в 1996-м году, Лукашенко был убежден, что поскольку Борис Ельцин демократичный президент и слабо держится за власть, то он может претендовать на его пост. Но ему утерли нос. Лукашенко не равняться с мощью российского КГБ – Путин его не заметил, как мелкую козявку.

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