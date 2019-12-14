Вот Путин хочет (ползуче, медленно, но верно) запретить русскую Википедию, заменив её дебильным распильным проектом электронной Большой российской энциклопедии, с "правильным" контентом.

Я вот тут прямо сейчас прочёл статью в русской Википедии под названием "Цветная революция". Там, кроме всего прочего, есть такой параграф:

"Согласно Всеобщей декларации прав человека, право на восстание является естественным правом граждан на сопротивление против узурпации власти. Необходимо, чтобы права человека охранялись властью закона в целях обеспечения того, чтобы человек не был вынужден прибегать, в качестве последнего средства, к восстанию против тирании и угнетения".

Новости Путин не может быть президентом

Неудивительно, что Путин хочет запретить Википедию. Ведь если… что… то он идёт в тюрьму, и надолго.

Уголовный кодекс Российской Федерации

Статья 141. Воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий (до 5 лет лишения свободы)

Статья 142. Фальсификация избирательных документов, документов референдума (до 5 лет лишения свободы)

Статья 142.1. Фальсификация итогов голосования (до 4 лет лишения свободы)

Статья 210. Организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем (ней) (до 20 лет лишения свободы)

Статья 278. Насильственный захват власти или насильственное удержание власти (здесь процитирую немного подробней, из-за тяжести статьи за эти тяжкие преступления):

Действия, направленные на насильственный захват власти или насильственное удержание власти в нарушение Конституции Российской Федерации, а равно направленные на насильственное изменение конституционного строя Российской Федерации, –

наказываются лишением свободы на срок от двенадцати до двадцати лет.

Статья 286. Превышение должностных полномочий (до 7 лет лишения свободы)

Статья 292. Служебный подлог (до 4 лет лишения свободы)

Статья 305. Вынесение заведомо неправосудных приговора, решения или иного судебного акта (до 10 лет лишения свободы)

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