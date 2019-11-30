"Спасибо деду!" В сети показали, во что Россия превратила украденный у Финляндии город

80 лет тому назад, 30 ноября 1939 года, СССР напал на Финляндию и если бы фины не выстояли, то их страна выглядела бы так же, как город Выборг сейчас.

Об этом написали авторы телеграф-канала VITAUSKAS NEWS и привели в пример фотографии, на которых запечатлены разваленные дома и замки города, находящегося в Ленинградской области.

"Союз хотел превратить Финляндию в свою очередную республику. Если бы финны тогда не выстояли, то сегодня бы их страна выглядела так же, как Выборг, некогда второй город Финляндии. За это и воевали советские "деды", – говорится в их сообщеним.

Выборг ВВС

Выборг ВВС

Выборг ВВС

Выборг ВВС

Выборг ВВС

Напомним, что Советско-финская война, а точнее нападение СССР на Финляндию, произошло 80 лет тому назад, 30 ноября 1939 года. Через несколько месяцев город Выборг отошел Союзу, финское население города было полностью эвакуировано в Финляндию. В ее составе Выборг находился с 1917 по 1940 год и был вторым по величине городом страны. В СМИ сообщается, что власти Финляндии обеспокоены темпами экономического развития областей Восточной Финляндии – регион сильно отстает от благополучного Хельсинки.

Как сообщал OBOZREVATEL, летом 2018 года крупнейшая финская газета Helsingin Sanomat опубликовала открытое письмо к президенту Владимиру Путину, который прибыл в Хельсинки, с предложением вернуть в состав Финляндии город Выборг.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.