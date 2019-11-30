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1 декабря • обновлено в 06:25
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"Спасибо деду!" В сети показали, во что Россия превратила украденный у Финляндии город

32.4т
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80 лет тому назад, 30 ноября 1939 года, СССР напал на Финляндию и если бы фины не выстояли, то их страна выглядела бы так же, как город Выборг сейчас.

Об этом написали авторы телеграф-канала VITAUSKAS NEWS и привели в пример фотографии, на которых запечатлены разваленные дома и замки города, находящегося в Ленинградской области.

"Союз хотел превратить Финляндию в свою очередную республику. Если бы финны тогда не выстояли, то сегодня бы их страна выглядела так же, как Выборг, некогда второй город Финляндии. За это и воевали советские "деды", – говорится в их сообщеним.

Выборг

Выборг

ВВС

Выборг

Выборг

ВВС

Выборг

Выборг

ВВС

Выборг

Выборг

ВВС

Выборг

Выборг

ВВС

Напомним, что Советско-финская война, а точнее нападение СССР на Финляндию, произошло 80 лет тому назад, 30 ноября 1939 года. Через несколько месяцев город Выборг отошел Союзу, финское население города было полностью эвакуировано в Финляндию. В ее составе Выборг находился с 1917 по 1940 год и был вторым по величине городом страны. В СМИ сообщается, что власти Финляндии обеспокоены темпами экономического развития областей Восточной Финляндии – регион сильно отстает от благополучного Хельсинки.

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Как сообщал OBOZREVATEL, летом 2018 года крупнейшая финская газета Helsingin Sanomat опубликовала открытое письмо к президенту Владимиру Путину, который прибыл в Хельсинки, с предложением вернуть в состав Финляндии город Выборг.

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Автор
Катерина Иванова
Тема
Российская военная угроза
Место
Россия
Теги
СССР война Новости России
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Комментарии
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К. Алла
К. Алла
Меня удивляет, что такую дребедень Обоз пишет не про какое-нибудь далекое неведомое Чили, но про Россию, в которой половина украинцев были, и уж точно были их родня или знакомые. И вот эту тyпость ещё и лайкают недалекие свидoмые. Если ваше материальное положение не позволяет доехать до Выборга, так хоть посмотрите фотки и видео в инете. Выборг - чудесный, ухоженный город. Как жительнице Петербурга мне смешно читать подобные статьи. P.S. Выборг был частью России в течение двух веков, как мы могли украсть то, что и без того - наше?
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UA. RUNIC
UA. RUNIC
К. Алла, все ваше.И Кеннигсберг ваш,и Карелия ваша...Все ваше!"Двести" лет как ваше ..А до того ,чье оно было тоже -ваше?Наглость,изворотливость,тупизм,злость,зависть -вот это по истине-ВАШЕ!
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2
0
Шапиро Женька
Шапиро Женька
К. Алла:"Если ваше материальное положение не позволяет доехать до Выборга..." Мадам, материальное положение как раз позволяет никогда туда не заезжать. :)
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Куралесов Вася
Куралесов Вася
так это ж руцкий мирок-гнилой, вонючий и бухой! Там чудеса, там лепят петухов с навоза, питаются с лопаты и пьют денатурат...
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Kasido Jeik
Kasido Jeik
Куралесов Вася, сначала летят с навоза петухов, а потом после распития денатурата начинают гоняться за ними, пытаясь их слопать?
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4
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Шматок Сергій
Шматок Сергій
та же картина в Восточной Пруссии- разруха в Калининградской обл и игрушечные красочные городки со стороны Польши
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5
2
Николаев Олег
Николаев Олег
Шматок Сергій, ты когда был?
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