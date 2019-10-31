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31 октября • обновлено в 14:04
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"Совсем дед ку-ку!" Путин публично опозорился новым анекдотом. Видео

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Нелепые шутливые высказывания главы России Владимира Путина касаемо решения важных вопросов для жизни граждан возглавляемой им страны вновь разозлили россиян. И заставили задуматься о нормальности его психического здоровья.

Видео еще одного конфуза российского президента поделился на своей странице в Twitter журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

В этот раз Путин отметился на встрече с жителями Калининградской области 30 октября. Анекдотом он отреагировал на предложение изменения системы медицинских закупок.

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"Бабушка приходит в юридическую консультацию: "А вот имею ли я право?" — "Да, бабушка, имеешь!" — "А могу или нет это сделать?" — "Нет, бабка, не можешь!" — улыбаясь, произнес он, давая понять, что этого не произойдет.

Владимир Путин

Владимир Путин

Скриншот

Россияне бурно отреагировали на отшучивание своего президента по поводу решения такого важного для них вопроса. В частности, в сети пользователи сравнили его поведение с "деревенским дурачком" и обвинили в крайнем цинизме.

Скриншот

Скриншот

Twitter Дмитрия Смирнова

"Днище каждое слово у этого дна", "К чему это? Полагаю, к эвтаназии", "У Петросяна конкурент", "Глумится с особым цинизмом!", "Юморист хр*нов. Думает, что блещет остроумием, а на самом деле его смех*ечки выглядят жалко и убого. Как деревенский дурачок", "Народ страдает от отсутствия лекарств и их дороговизны, а он хихикает. Друг с дочкой "сердечницей" не могут", "Купить лекарство ,которое за пол года на 100% поднялось в цене. А этот анекдоты травит", "Совсем дед ку-ку", — прокомментировали они.

Скриншот

Скриншот

Twitter Дмитрия Смирнова

Как сообщал OBOZREVATEL, глава РФ Владимир Путин оконфузился странным поведением с президентом Египта Абделем Фаттахом ас-Сиси. Во время разговора он полез к тому под пиджак, подумав, что у них похожие галстуки. Инцидент произошел на первом экономическом форуме "Россия — Африка".

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Персона
Владимир Путин
Место
Россия
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Сироткин Андрюха
Сироткин Андрюха
Ну прям так все россияне бросились писать)))))
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Чечеткин Иван
Чечеткин Иван
А между тем РЖД с 23 декабря начинает регулярные пассажирские перевозки из Москвы и Питера в Крым. Завите срочно медовара....
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Иваненко Виталий
Иваненко Виталий
Ну да...не Квартал 95....и на пианино не умеет как зеля.....
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