Надеюсь, что своими экскурсами в историю, чаще всего – Второй Мировой войны, я не слишком утомляю коллег и просто случайных читателей. Просто однажды обнаружив просто невероятных размеров массив информации, очень трудно удержаться, чтобы не выдать что-то такое, что практически неизвестно у нас, чтобы хоть контур этой истории обозначить. Тем самым, я надеюсь показать ту чудовищную и всеобъемлющую ложь, которую сгенерировал совок, создавая свою параллельную реальность.

Но считаю, что даже это должно потихоньку разрушать устои мифов, а ведь есть еще и Первая Мировая, которая по сути, была вычеркнута из истории совка, и масса другой истории, поучительной и поясняющей то, как выстраивался другой, нормальный мир, и как наша даже не изнасилованная, а убитая и превращенная в зомби "история", калечила поколения наших соотечественников до состояния полной невменяемости, и как все это может смотреться со стороны.

Сегодня хочу обратить внимания на другой эпизод почти неизвестной истории, который не будет сопровождаться именно подробностями события, а мыслями, связанными с погружением в эти события. Речь идет о корейской войне, шедшей в самом начале 50-х годов. В совковой истории она больше известна как Корейско-Американская война и уже в этом названии содержится ложь.

На самом деле, против коммунистов, а на конечной стадии – против китайских коммунистов, там воевали не только США, но и войска коалиции ООН, в том числе Британские, Канадские, австралийские, и подразделения ряда других стран. Причем тогда, 70 лет назад, все участники этой коалиции прекрасно понимали, какова цель этой войны. Им было понятно, что территория, которая окажется под коммунистами, будет представлять собой мерзкую клоаку, которая будет нести свою заразу дальше. И было понимание того, что рано или поздно, придется эту навалу останавливать, но чем быстрее это будет сделано, тем меньше усилий это потребует.

Новости Убогий совок в старом фильме

И действительно, мало кто слышал о сражении у Реки Капёнг, севернее Сеула, где китайская армия пыталась прорваться к столице Кореи. Мало кто знает, что общие силы Китая, по всему фронту наступления, составляли 350 тысяч человек и уж точно никто не слышал, что та часть наступления, которая была развернута в направлении Сеула, была остановлена силами подразделений британской, канадской и австралийской армий, а от американцев там присутствовал только танковый взвод.

Возможно, кто-то представляет, как выглядело наступление китайских войск, а может и нет. Они действовали путем наступления крупными группами живой силы. Недостатка в ней у Китая не было и он щедро тратил свои людские ресурсы, особо не заботясь о потерях. Китайцы наступали лавиной и когда их выкашивала артиллерия и пулеметы, они откатывались и снова собирались в волну на звуки свистков своих командиров. И так – волна за волной. Большая часть атак приходилась на ночь, поскольку в это время авиация не работает, а артиллерии очень трудно целиться.

Наверняка, зрелище было то еще, но бойцы держали оборону даже тогда, когда через их боевые порядки драпали бойцы южнокорейской армии, не выдержавшие натиска китайцев. В общем, они выстояли, хоть и с трудом.

Новости Убогий совок на рисунках советской девочки

Но вот что важно. Все эти люди, воевавшие в составе коалиционных сил, приехали к месту сражения за тысячи километров, и они не захватывали ни земель, ни ресурсов, ни чего-то еще, для своих стран. Когда война закончилась, они просто уехали оттуда, предоставив южным корейцам строить свою страну самостоятельно, как они считают нужным, но понятно – не коммунистическую психушку.

И вот сейчас именно в Корее хорошо видно, что построил нормальный мир на Юге Кореи, и что построил совок на Севере. А еще, подтвердилась правильность силового вмешательства в смертельно опасные ситуации на ранних и еще не совсем запущенных стадиях. Упущенное время будет стоить упущенных возможностей и в конце концов – потерянных жизней.

Соблюдай Запад этот принцип неукоснительно, сейчас не было бы большей части проблем, которые только растут в своих размерах и грозят количество перевести в качество.

Вот так незнание или игнорирование истинной истории ведет к ее повторению, например – в той же самой Корее.

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