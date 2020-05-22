Соловей рассказал о "плохом" состоянии Путина: скоро не сможет появляться на публике

Российский политолог Валерий Соловей рассказал, что президенту России Владимиру Путину дважды становилось плохо перед записью обращений к народу по поводу пандемии коронавируса.

Как он рассказал в интервью sobesednik.ru, по опубликованным записям заметно, что российскому лидеру было плохо. По его словам, иногда запись обращения приходилось откладывать на 4-5 часов.

"Дважды ему становилось плохо. К тому же надо учесть, что эти обращения к нации – запись, а не прямой эфир. Ему становилось плохо, один раз все прервали, не удалось вовремя начать, в другой раз отложили на 4 или на 5 часов. В третий раз не стали прерывать, но все же заметно, что ему плохо", – сказал Соловей.

Владимир Путин

Он спрогнозировал, что, вероятнее всего, Путин вскоре вообще не сможет появляться на публике.

"Ему действительно очень тяжело, поймите. Он не может на публике появляться, а очень скоро не сможет вообще – для этого, кстати, в том числе и нужен Госсовет", – добавил политолог.

Как сообщал OBOZREVATEL, бывший советский разведчик и сокурсник Путина по институту КГБ Юрий Швец утверждает, что здоровье президента России в последнее время сильно пошатнулось, а его болезнь, возможно, связана с "головой и психикой". Более того, в следующем году его якобы может даже не стать.

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