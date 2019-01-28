Картину Архипа Куинджи "Ай-Петри" с Крымом вынесли из Третьяковки

Газета.RU так и написала: "дерзкое" ограбление. Позвольте, но почему же "дерзкое"? Ведь зеленые человечки, прибывшие на полуостров, вели себя так, будто находятся у себя дома. Будто эта земля – их, а не украинская. Вот и смиритесь с потерей, дорогие работники российского просветкульта. Эта картина – не ваша. Теперь она принадлежит тому самому человеку, который, прикинувшись сотрудником музея "без опознавательных знаков" (ну прямо как российские солдаты в 2014 году), сделал то же самое, что сделала Россия.

При полной поддержке деятелей худграфов по все стране, между прочим. Преспокойно достал полотно из рамы и, не вызывая подозрений, покинул помещение при полном безразличии со стороны окружающих – так же, как это произошло с аннексированным Крымом, когда российское население либо ликовало, либо игнорировало оккупацию, но не возмущалось, чего следовало бы ожидать от нормального общества.

Новости Для России это будет катастрофа

Политическая акция, безусловно, удалась. Поступок неизвестного художника войдет в историю и однажды станет частью "экспозиции" той самой Третьяковской галереи, где произошло это действо. Разумеется, в разделе "современного искусства".

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