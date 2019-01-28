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Александр Кушнарь
Александр Кушнарь
Главный редактор NewsaderВсе статьи автора

Смиритесь с потерей, дорогие россияне!

979

Картину Архипа Куинджи "Ай-Петри" с Крымом вынесли из Третьяковки

Газета.RU так и написала: "дерзкое" ограбление. Позвольте, но почему же "дерзкое"? Ведь зеленые человечки, прибывшие на полуостров, вели себя так, будто находятся у себя дома. Будто эта земля – их, а не украинская. Вот и смиритесь с потерей, дорогие работники российского просветкульта. Эта картина – не ваша. Теперь она принадлежит тому самому человеку, который, прикинувшись сотрудником музея "без опознавательных знаков" (ну прямо как российские солдаты в 2014 году), сделал то же самое, что сделала Россия.

Смиритесь с потерей, дорогие россияне!

При полной поддержке деятелей худграфов по все стране, между прочим. Преспокойно достал полотно из рамы и, не вызывая подозрений, покинул помещение при полном безразличии со стороны окружающих – так же, как это произошло с аннексированным Крымом, когда российское население либо ликовало, либо игнорировало оккупацию, но не возмущалось, чего следовало бы ожидать от нормального общества.

Новости
Для России это будет катастрофа

Политическая акция, безусловно, удалась. Поступок неизвестного художника войдет в историю и однажды станет частью "экспозиции" той самой Третьяковской галереи, где произошло это действо. Разумеется, в разделе "современного искусства".

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Автор
Александр КушнарьАлександр Кушнарь
Место
Россия
Тег
Новости России
Источник
Источник:Facebook Александра Кушнаря
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Проходил мимо
Проходил мимо
Пока автор писал свой высер - преступника уже задержали и полотно вернулось на своё место.
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Avdeev Alexandr
Avdeev Alexandr
Не везёт мне. Хотел написать комментарий, захожу, а за меня уже написали. Причем слово в слово. Похоже других мыслей то и нет!
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