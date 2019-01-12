Смертельный взрыв в Магнитогорске:  жуткое видео сноса подъезда попало на видео

В российском Магнитогорске сносят восьмой подъезд разрушенного взрывом газа дома по улице Карла Маркса.

Видео обнародовал канал Mash в Youtube (чтобы посмотреть, проскрольте страницу до конца). После проведенной экспертизы выяснилось, что подъезд неустойчив и угрожает дальнейшими разрушениями.

Как сообщили в администрации губернатора, когда все работы закончатся, в оставшуюся часть дома смогут вернуться люди.

Как сообщал OBOZREVATEL:

В Магнитогорске в ночь на 31 декабря прогремел мощный взрыв, в результате чего обвалился целый подъезд.

Официальная причина — взрыв бытового газа, позже появились кадры обрушение подъезда.

Всего погибло 39 человек, из них шестеро - дети. Опубликованы имена всех жертв.

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