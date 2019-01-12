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Смертельный взрыв в Магнитогорске:  жуткое видео сноса подъезда попало на видео

1.8тЧитать материал на украинском

В российском Магнитогорске сносят восьмой подъезд разрушенного взрывом газа дома по улице Карла Маркса.

Видео обнародовал канал Mash в Youtube (чтобы посмотреть, проскрольте страницу до конца). После проведенной экспертизы выяснилось, что подъезд неустойчив и угрожает дальнейшими разрушениями.

Как сообщили в администрации губернатора, когда все работы закончатся, в оставшуюся часть дома смогут вернуться люди.

Смертельный взрыв в Магнитогорске:  жуткое видео сноса подъезда попало на видео
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Смертельный взрыв в Магнитогорске:  жуткое видео сноса подъезда попало на видео

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Место
РоссияМагнитогорск
Тег
Новости России
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UaDonetsk Umka
UaDonetsk Umka
А ГАЗели все "посносили", чтоб со стрельбой не взрывались?
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