Как и за что надо митинговать

29 сентября в 15:00 начнётся очередной "согласованный" митинг в огороженном загончике на проспекте Сахарова. Десятки тысяч людей выйдут, чтобы поддержать тех, кто подвергается политическим преследованиям за свою гражданскую и политическую деятельность. Это акция поддержки фигурантов т.н. "Московского дела", которые получили реальные сроки по выдуманным обвинениям. Поддержки тех, кто пострадал от преследований по сфабрикованному т.н. "делу ФБК".

Люди выйдут выразить своё несогласие с преступными политическими решениями, которые, как один, штампуют путинские суды. Мы требуем прекращения дел и освобождения всех политзаключённых.

"Свободу всем политзаключённым!", – прокричим мы в огороженном загончике на проспекте Сахарова.

Я поддерживаю этот "согласованный" митинг. И не поддерживаю тех провокаторов, которые в разных интернетах предлагают жечь автозаки и покрышки, отнимать дубинки у росгвардейцев, и использовать эти же дубинки, а также свои железные прутья, для того, чтобы отбить желание росгвардейцев в следующий раз разгонять законный (согласно Конституции) мирный протест, и вообще – охранять от народа воровскую путинскую ОПГ. Не поддерживаю, потому что на улицах не будет одного или двух миллионов митингующих, которые своим числом смогут совершить – даже не революцию, нет – восстановление конституционного строя путём отстранения путинской ОПГ от незаконно узурпированной власти. Любое насилие со стороны митингующих, при наших цифрах всего лишь в десятки тысяч, наплодит ещё с дюжину "московских дел". Поэтому, на этой стадии развития событий, любые протестные акции должны быть мирными.

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Но я хотел бы прояснить повестку самого такого мирного митинга. Ведь она, как заявлено – только лишь против государственного политического террора, против преследования оппозиционеров, против репрессий, за освобождение политзаключённых.

Но почему же в России есть политический террор, преследование оппозиционеров, репрессии и политзаключённые? Я хочу, чтобы этот митинг имел чёткую, но расширенную повестку, которая будет смотреть в корень проблемы.

Причины той ситуации, в которой мы оказались – т.е. демонтаж государства и отмена конституционного строя – в том, что мы имеем нелегитимную и незаконную власть.

Владимир Путин является не только нелегитимным президентом (нелегитимный он потому, что все выборы с его участием были сфальсифицированы; помним, что настоящие выборы – это не только день голосования). Владимир Путин, прежде всего, является незаконным президентом (потому что после 2008 года он больше не имеет права занимать должность президента, из-за положения Конституции "не более двух сроков подряд", и из-за того, что конституционный предел его президентских полномочий был достигнут в 2008 году).

Нелегитимный (до 2008 года) и незаконный (с 2012 года) президент Владимир Путин назначает судей, которые фальсифицируют уголовные дела и штампуют неправосудные приговоры.

Нелегитимный (до 2008 года) и незаконный (с 2012 года) президент Владимир Путин подписывает незаконные президентские указы и подмахивает антиконституционные неправовые законы, которые, по заказу администрации президента, штампует полностью нелегитимная Госдума.

Госдума полностью нелегитимна, потому что уже в течение десятилетий выборы в Госдуму каждого созыва были полностью сфальсифицированы.

Нелегитимен сам мэр Собянин, выборы которого были сфальсифицированы, нелегитимна Мосгордума, выборы в которую были сфальсифицированы (ещё на стадии допуска/недопуска к выборам, в том числе, в обоих случаях).

Нелегитимен губернатор Санкт-Петербурга Беглов, нелегитимны почти все главы регионов и субъектов федерации.

Нелегитимна сама Российская Федерация, потому что она – не федерация, и её Конституция полностью не выполняется.

То, что Российская Федерация уже шестой год не имеет международно признанных границ – это, в том числе, следствие невыполнения нашим государством своей собственной Конституции, и нарушения этой Конституции самим незаконным президентом Владимиром Путиным (номинально – её гарантом), нелегитимной Госдумой и нелегитимными судами.

Государство должно быть переучреждено, а конституционный строй – восстановлен. Это можно начать делать только после отстранения путинской ОПГ от преступно захваченной и узурпированной власти.

Иначе политический террор, преследования оппозиционеров, репрессии и количество политзаключённых будут только возрастать.

Не позволяйте искусственно сужать повестку митингов и наших законных требований!

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