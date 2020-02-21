На российском телевидении устроили неуместный троллинг про коронавирус. Пропагандисты принялись шутить над врачом-стоматологу из Омска, который находится на карантине на круизном лайнере Diamond Princess.

Это показали в прямом эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия 1". Главными "юмористами" оказались скандальная ведущая Ольга Скабеева и экс-депутат нелегитимной Госдумы России Сергей Марков (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Врач-стоматолог Сергей Попов вышел на связь со студией по видеомосту. Мужчина рассказал, что не может покинуть судно, поскольку результаты его анализов на вирус еще не готовы, однако выразил надежду на то, что скоро будет дома.

Ольга Скабеева Скриншот видео

После этого гости программы стали по очереди над ним подшучивать. "Какой рейс заражать будете?" – язвительно спросил у врача Марков.

После этого его перебила Скабеева и продолжила троллить собеседника на тему смертельно опасной болезни.

"Сергей Степанович, не слушайте их. Они совершенно неуместно шутят. Вы здоровы, мы точно знаем. Продолжайте говорить: когда вы домой? Мы вас ждем! Потому что мы в Москве, а вы летите в Омск", – сказала ведущая и ехидно рассмеялась.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее российские пропагандисты массово тиражировали новость о том, что со студией "60 минут" связалась украинка из Уханя. Они начали язвить по поводу возможных преследований со стороны "украинских нациков".

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