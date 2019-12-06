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6 декабря • обновлено в 10:55
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Скабеева любит Зеленского, как удав кролика – журналист

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Российский журналист Игорь Яковенко сравнил симпатию, проявленную кремлевской пропагандисткой Ольгой Скабеевой к президенту Украины Владимиру Зеленскому, с симпатией хищника к жертве.

"Это благосклонное отношение немного напоминает благосклонное отношение удава к кролику", – сказал он OBOZREVATEL, комментируя инсценировку телефонного разговора, показанную в эфире программы "60 минут".

"Там тоже симпатия налицо, но есть желание проглотить. Хищник симпатизирует жертве, чтобы воссоединиться с ней в своем желудке", – заметил журналист. И назвал этот эпизод "смешной провокацией" и "пранкерством чистой воды".

Владимир Зеленский, Ольга Скабеева

Владимир Зеленский, Ольга Скабеева

По его словам, пропагандисты пошли на этот ход, чтобы "как-то развлекать и держать свою аудиторию". "Это нормальный сценарий для сериала. Периодически нужно подбрасывать какую-то тухлятину, какую-то дохлятину, чтоб развлекать", – сказал Яковенко.

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Вместе с тем он заверил: за всеми кремлевскими шоу, посвященными Украине, стоит "лютая ненависть, постоянные попытки внести раскол во внутреннюю политику Украины, провокации, породить хаос". В частности, есть "огромное желание, чтобы Зеленский провалился в нормандском формате 9 декабря".

Как писал OBOZREVATEL, 4 декабря пропагандистка Кремля Ольга Скабеева показала в своей программе "60 минут" сюжет о телефонном разговоре якобы с президентом Украины Владимиром Зеленским. Она якобы позвонила на номер, который нашла в "справочнике президентов Украины". После краткого ответа собеседника она заявила, что президент Украины "страшно деликатный и весьма тактичный".

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Автор
Татьяна Гайжевская Татьяна Гайжевская
Темы
Эксклюзив Российско-украинский конфликт российская пропаганда
Персоны
Владимир Зеленский Ольга Скабеева Игорь Яковенко
Место
Украина
Теги
нормандский формат Новости России
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