Скабеева и Водонаева публично повздорили из-за "нищего быдла" в России: подробности

Пропагандистка Ольга Скабеева и звезда "Дома 2" Алена Водонаева публично поругались из-за экономической политики РФ.

Скандал начался с того, что Водонаеву возмутила инициатива усилить поддержку многодетных семей, где она увидела весомые недостатки и заявила, что "нищие россияне или быдло, которому вечно не хватает на бутылку водки, начнут рожать ради миллиона".

В связи с этим Водонаевой посвятили время в прямом эфире пропагандистской программы "60 минут", где также показали ее фотографии и видео из съемок для журнала Maxim.

Обнаженный снимок Водонаевой показали в "60 минут" скриншот

Также девушка вышла по видеосвязи обсудить свою позицию, но скандал лишь усугубился, а гости студии перешли на крики.

Позже Скабеева в сети ответила Водонаевой: "Называть быдлом тех, чья судьба тебя волнует – это так естественно, а виновата атмосфера ненависти на телевидении, понимаю. Но тем людям, которых она хочет лишить денег, волноваться не о чем".

Ольга Скабеева instagram

Водонаева, в свою очередь, упрекнула Скабееву в регулярном вранье жителям страны в прямом эфире: "Меня очень беспокоят миллионы россиян, которые ежедневно смотрят на эту пропаганду агрессии и невежества".

Алена Водонаева instagram

Скабеева и Водонаева поругались

Как писал OBOZREVATEL, глава РФ Владимир Путин назвал моральными уродами россиян, которые выступают против поддержки семей с детьми. Однако вскоре нарвался на ответ от жителей страны.

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