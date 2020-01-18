Скабеева и Водонаева публично повздорили из-за "нищего быдла" в России: подробности

Пропагандистка Ольга Скабеева и звезда "Дома 2" Алена Водонаева публично поругались из-за экономической политики РФ.
Скандал начался с того, что Водонаеву возмутила инициатива усилить поддержку многодетных семей, где она увидела весомые недостатки и заявила, что "нищие россияне или быдло, которому вечно не хватает на бутылку водки, начнут рожать ради миллиона".
В связи с этим Водонаевой посвятили время в прямом эфире пропагандистской программы "60 минут", где также показали ее фотографии и видео из съемок для журнала Maxim.
Обнаженный снимок Водонаевой показали в "60 минут"
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Также девушка вышла по видеосвязи обсудить свою позицию, но скандал лишь усугубился, а гости студии перешли на крики.
Позже Скабеева в сети ответила Водонаевой: "Называть быдлом тех, чья судьба тебя волнует – это так естественно, а виновата атмосфера ненависти на телевидении, понимаю. Но тем людям, которых она хочет лишить денег, волноваться не о чем".
Ольга Скабеева
Водонаева, в свою очередь, упрекнула Скабееву в регулярном вранье жителям страны в прямом эфире: "Меня очень беспокоят миллионы россиян, которые ежедневно смотрят на эту пропаганду агрессии и невежества".
Алена Водонаева
Скабеева и Водонаева поругались
Оказывается, наша вчерашняя гостья Алена Водонаева осталась недовольна эфиром, потому что мы ее "упрекаем в неосведомленностях", а сами ведем себя хуже любых хейтеров, хотя ее просто "беспокоят миллионы россиян". Называть быдлом тех, чья судьба тебя волнует - это так естественно, а виновата атмосфера ненависти на телевидении, понимаю. Может быть, наши эксперты и в самом деле недотянули до "Дома-2" в своих комментариях про Алену, но обещать, что они будут стараться, я не готова. Политику нашего государства по поддержке материнства определяет, слава Богу, не Алена Водонаева, и тем людям, которых она хочет лишить денег, волноваться не о чем. А чем ей не понравились ее же фотографии из журнала "Максим", я не знаю. Можно сфотографироваться еще раз, если проблема в них.
Сумасшедший день. Мое мнение о материнском капитале оказалось слишком популярным, поэтому на центральных каналах некоторые ведущие и эксперты часами убеждали друг друга в том, какие ужасные и циничные люди, согласившиеся с моими словами об абортах и маткапитале. Причем в выражениях "многоуважаемые" совсем не стеснялись. Более-менее прилично прошел эфир на Первом канале @1tv днем, и я поняла это только после того, как вечером случился телемост "60 минут" на "России 1" @tvrussia. Я никогда раньше не участвовала в политических шоу. И была удивлена, когда Канал "Россия 1" иллюстрировал новости обо мне исключительно фотографиями и видео из моих съемок для журнала Maxim, который (не исключаю) лежит в каждом втором столе всех этих псевдоинтеллектуалов. Почему, если у меня есть обнаженные фото в Инстаграме, я не могу говорить о том, что происходит в стране, выражая свою гражданскую позицию? Что это за политическое ток-шоу, в котором 30 минут показывают мои обнаженные фото? Ведущая шоу и ко всему прочему политический обозреватель на минуточку и вовсе утверждала в уничижительном тоне, что я работала на рынке в Тюмени. Обидно за сотрудниц тюменских рынков, я там не работала, но если бы работала, мне было бы неприятно. Если вас, Ольга, действительно заботят ценности моих 2 миллионов подписчиков, то меня очень беспокоят миллионы россиян, которые ежедневно смотрят на эту пропаганду агрессии и невежества. Единственное грубое слово, которое я использовала, и которое вызвало весь этот сыр-бор — "быдло". И пока "кандидаты", "депутаты" и "профессора" обсуждали это слово, я услышала столько гована и желчи, что мои хейтеры на их фоне курят в сторонке. На месте продюсеров "России 1", я бы лучше подготовила для этого эфира сюжет, почему вся Россия утопает в объявлениях об обналичивании материнского капитала. О каком 19 годе вы говорите? Вместо этого, они сидят у меня на странице и выбирают мои самые провокационные фото и видео. К их счастью, этого добра тут полно. И ладно, если бы не сделали сюжет про обнал, то хотя бы не упрекали меня в "неосведомлённостях". ( Карусель ) ➡️
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