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23 апреля • обновлено в 18:42
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Симоньян затравили за призыв "вернуть Одессу"

2.1т
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Одиозная российская пропагандистка, главный редактор "Russia Today" Маргарита Симоньян заявила о желании захватить украинскую Одессу.

Амбициями рупор Кремля поделилась в своем Twitter. Она сообщила, что во время карантина пересматривает украинофобский фильм "Ликвидация" и выразила желание "вернуть Одессу".

"Пересматриваем в изоляции "Ликвидацию". Какой же блестящий сериал. Одессу бы тоже вернуть, конечно", – написала Симоньян.

"Будете по Красной площади развешены!" Пропагандистку Путина затравили за призыв "вернуть Одессу"

В то же время, выпад пропагандистки не остался без внимания в соцсети. Комментаторы с иронией отнеслись к амбициям Симоньян.

"Так зачем Одессу? Одесса на месте, Крым надо вернуть", "Эх, вернуть бы те времена, когда на свете не было Симоньян! И когда не было Соловьева тоже бы вернуть, конечно", "Она хочет собой заср*ть этот прекрасный город", "Кору от дерева тебе, а не Одессу", "Возвращатели" блд! Вы за Крым уже почти с голой ж*пой остались, а попытаетесь в Одессу полезть – будете по всей Красной площади развешены по столбам в виде гирлянд, где самое почетное место будет для хйла, а совсем рядышком с ним будут висеть все пропагандоны с Марго!", "Симоньян бы в Армению вернуть. Да ведь не возьмут, даже с доплатой", "А тебя ликвидировать", – пишут в сети.

"Будете по Красной площади развешены!" Пропагандистку Путина затравили за призыв "вернуть Одессу"
"Будете по Красной площади развешены!" Пропагандистку Путина затравили за призыв "вернуть Одессу"
"Будете по Красной площади развешены!" Пропагандистку Путина затравили за призыв "вернуть Одессу"
"Будете по Красной площади развешены!" Пропагандистку Путина затравили за призыв "вернуть Одессу"
"Будете по Красной площади развешены!" Пропагандистку Путина затравили за призыв "вернуть Одессу"
"Будете по Красной площади развешены!" Пропагандистку Путина затравили за призыв "вернуть Одессу"
"Будете по Красной площади развешены!" Пропагандистку Путина затравили за призыв "вернуть Одессу"

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно скандальный режиссер Тигран Кеосаян (муж Симоньян) нагло заявил, что Украина якобы является частью России, а не самостоятельным государством.

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Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Автор
Глеб Иванов
Персона
Маргарита Симоньян
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Комментарии на сайте не модерированы
Тарас Понадусеров
Тарас Понадусеров
А что "украинофобского" в Ликвидации?
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Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
Ликвидация классный сериал
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