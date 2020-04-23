Одиозная российская пропагандистка, главный редактор "Russia Today" Маргарита Симоньян заявила о желании захватить украинскую Одессу.

Амбициями рупор Кремля поделилась в своем Twitter. Она сообщила, что во время карантина пересматривает украинофобский фильм "Ликвидация" и выразила желание "вернуть Одессу".

"Пересматриваем в изоляции "Ликвидацию". Какой же блестящий сериал. Одессу бы тоже вернуть, конечно", – написала Симоньян.

В то же время, выпад пропагандистки не остался без внимания в соцсети. Комментаторы с иронией отнеслись к амбициям Симоньян.

"Так зачем Одессу? Одесса на месте, Крым надо вернуть", "Эх, вернуть бы те времена, когда на свете не было Симоньян! И когда не было Соловьева тоже бы вернуть, конечно", "Она хочет собой заср*ть этот прекрасный город", "Кору от дерева тебе, а не Одессу", "Возвращатели" блд! Вы за Крым уже почти с голой ж*пой остались, а попытаетесь в Одессу полезть – будете по всей Красной площади развешены по столбам в виде гирлянд, где самое почетное место будет для хйла, а совсем рядышком с ним будут висеть все пропагандоны с Марго!", "Симоньян бы в Армению вернуть. Да ведь не возьмут, даже с доплатой", "А тебя ликвидировать", – пишут в сети.

Пересматриваем в изоляции 'Ликвидацию'.



Какой же блистательный сериал.



Одессу бы тоже вернуть, конечно. — Маргарита Симоньян (@M_Simonyan) April 21, 2020

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно скандальный режиссер Тигран Кеосаян (муж Симоньян) нагло заявил, что Украина якобы является частью России, а не самостоятельным государством.

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