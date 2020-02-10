"Сильно связаны": Лавров отличился наглым заявлением об Украине

Россия не против обменяться послами с Украиной, чтобы полноценно возобновить дипломатические отношения с Киевом.

Об этом заявил глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров в интервью "РГ". Он добавил, что, несмотря ни на что, между государствами существует сильная связь.

"Это не из-за нас: украинская сторона отозвала посла, грозилась разорвать дипотношения. Сейчас, правда, вроде кто-то там упоминал о вероятности решения Зеленского вернуть послов. Мы будем не против. Наши страны даже в нынешних условиях сильно взаимосвязаны в экономике, в сфере транспорта, в гуманитарных делах, в семейных связях", – сказал Лавров.

Он подчеркнул, что "неразумно постоянно возводить какие-то барьеры".

"То для авиасообщения, потом для железнодорожного транспорта да и просто для общения. Кто-то съездил в Крым, и все – человек вычеркнут из списка тех, с кем украинцы могут не то что пожимать руки, а вообще даже встречаться. Это дикость, национал-радикализм ультрарозлива", – заявил Лавров.

Лавров захотел обменяться послами с Украиной

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Лавров заявил, что якобы "русофобия в Украине вбивалась сознательно и последовательно" задолго до событий 2014 года.

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