Сравнивая украинские выборы с предвыборным действом в Москве и Петербурге, наглядно видишь разницу.
В Украине все желающие смогли принять участие в выборах. Реальное разнообразие участников.
Даже те избиратели, которые пожелали отблагодарить Путина за захват Крыма, войну с собственной страной, убийство украинских граждан, смогли проголосовать за пропутинскую "Оппозиционную платформу "За жизнь" И провели ее в парламент. Пусть у нее и будет почти в 6 раз меньше мандатов, чем у партии Зеленского "Слуга народа". Пусть она и будет в меньшинстве. Но все же четыре десятка депутатов засядут в "путинский окоп" в Раде.
У нас же в России сильных кандидатов от различных оппозиций наши т.н. "слуги народа" отметают еще на подходе к выборам, боятся допустить их до стадии голосования. Даже при тех технологиях кражи голосов, которыми обладают власти в Москве и Санкт-Петербурге.
Таковы они, особенности национальной "службы народу" в России и Украине. В Украине — передавать власть на выборах. В России мертвой хваткой вцепиться в древо власти, держать широко, до судорог, раскрытый рот, поедая падающие сверху золотые плоды. Еще миллиард, еще дом в Италии, еще яхту и самолет! И все мало, мало, мало. Детям, внукам. Еще…
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