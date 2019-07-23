Сравнивая украинские выборы с предвыборным действом в Москве и Петербурге, наглядно видишь разницу.

В Украине все желающие смогли принять участие в выборах. Реальное разнообразие участников.

Новости Переболеть Украиной России не удалось

Даже те избиратели, которые пожелали отблагодарить Путина за захват Крыма, войну с собственной страной, убийство украинских граждан, смогли проголосовать за пропутинскую "Оппозиционную платформу "За жизнь" И провели ее в парламент. Пусть у нее и будет почти в 6 раз меньше мандатов, чем у партии Зеленского "Слуга народа". Пусть она и будет в меньшинстве. Но все же четыре десятка депутатов засядут в "путинский окоп" в Раде.

У нас же в России сильных кандидатов от различных оппозиций наши т.н. "слуги народа" отметают еще на подходе к выборам, боятся допустить их до стадии голосования. Даже при тех технологиях кражи голосов, которыми обладают власти в Москве и Санкт-Петербурге.

Таковы они, особенности национальной "службы народу" в России и Украине. В Украине — передавать власть на выборах. В России мертвой хваткой вцепиться в древо власти, держать широко, до судорог, раскрытый рот, поедая падающие сверху золотые плоды. Еще миллиард, еще дом в Италии, еще яхту и самолет! И все мало, мало, мало. Детям, внукам. Еще…

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.