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Российские и украинские "слуги народа: ощути разницу

15.8т

Сравнивая украинские выборы с предвыборным действом в Москве и Петербурге, наглядно видишь разницу.

В Украине все желающие смогли принять участие в выборах. Реальное разнообразие участников.

Новости
Переболеть Украиной России не удалось

Даже те избиратели, которые пожелали отблагодарить Путина за захват Крыма, войну с собственной страной, убийство украинских граждан, смогли проголосовать за пропутинскую "Оппозиционную платформу "За жизнь" И провели ее в парламент. Пусть у нее и будет почти в 6 раз меньше мандатов, чем у партии Зеленского "Слуга народа". Пусть она и будет в меньшинстве. Но все же четыре десятка депутатов засядут в "путинский окоп" в Раде.

У нас же в России сильных кандидатов от различных оппозиций наши т.н. "слуги народа" отметают еще на подходе к выборам, боятся допустить их до стадии голосования. Даже при тех технологиях кражи голосов, которыми обладают власти в Москве и Санкт-Петербурге.

Таковы они, особенности национальной "службы народу" в России и Украине. В Украине — передавать власть на выборах. В России мертвой хваткой вцепиться в древо власти, держать широко, до судорог, раскрытый рот, поедая падающие сверху золотые плоды. Еще миллиард, еще дом в Италии, еще яхту и самолет! И все мало, мало, мало. Детям, внукам. Еще…

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Россия
Тег
Новости России
Источник
Источник: Telegram СерпомПо
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Макарский Александр
Макарский Александр
Хорошее фото. Где-то на нем будущий генерал-губернатор автономной Украинской области
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Герасименко Александр
Герасименко Александр
Макарский Александр, да, где-то там этот губернатор путин сосет у Президента Украины.
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Русский Крымчанин
Русский Крымчанин
"Даже те избиратели, которые пожелали отблагодарить Путина за захват Крыма, войну с собственной страной, убийство украинских граждан, смогли проголосовать за пропутинскую "Оппозиционную платформу "За жизнь". Ты смотри - а когда это в России были открыты избирательные участки для граждан Украины? Короче - не звиздите: не меньше 10% украинских избирателей были лишены возможности голосовать. Это и есть народоизъявление?
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Panchenko Anatoliy
Panchenko Anatoliy
НЕсмотря на кажущееся многообразие, слова о том что им всегда мало вполне подходят и к украинским слугам народа. Такова сущность подовляющего большинства слуг.
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