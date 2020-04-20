Сериал "Зулейха открывает глаза" взбесил россиян: в сети вспыхнула "война" мнений

В России разгорелся скандал из-за выхода на экраны сериала "Зулейха открывает глаза" о судьбе раскулаченной и сосланной в Сибирь татарской женщины, снятого по одноименной книге Гузель Яхиной.

Серии показали на телеканале "Россия 1". Однако многих они не впечатлили, в сети среди россиян началась настоящая "война" мнений, пишет "Радио Свобода".

Отмечается, что роман вышел в 2015 году и собрал множество хвалебных отзывов и в том же году получил сразу три престижных литературных премии. Поэтому критики и читатели с особым нетерпением ждали экранизации. Но в результате, в частности, приверженцев СССР в нем обидело "очернение" советской истории, а татар – постельная сцена в мечети и мрачная картина традиционной семейной жизни.

Сериал "Зулейха открывает глаза" спровоцировал бурную реакцию в России из-за сенсационного сюжета

"Прямолинейный банальный антисоветизм и русофобия" – это в массовых изданиях критикуют сериал с Хаматовой про татар (весна 2020 года). Впрочем, началось еще до премьеры", – прокомментировал Александр Морозов.

"Книга "Зулейха" получила премию и была, казалось бы, прочитана. Но выяснилось, что нет – только после экранизации народ открыл роман. И пошло... Удивление литкритиков "как так, все же тихо было" можно понять. Было тихо, потому что читал узкий круг, а тут начал читать широкий. И все изменилось", – считает Наталья Осипова.

"В лучших традициях Солженицына, нам покажут, как "безумный" Сталин косил по сто миллионов людей в месяц, офицеров НКВД, которые день не могли прожить, не замучив невиновного человека. И, разумеется, покажут страдания народа, который мучился под властью большевиков", – написала Ольга Братушенко.

Реакция россиян

"Государство заказало фильм! Есть ФИО тех, кто наши налоги вбухивает в фильм, который поддерживает кучка либералов. Все, что связано с историей России, им не по нраву. Не нужны россиянам такие фильмы", – заявила Мелания Панасенко.

"Один из ведущих каналов "порадовал" нас очередным антисоветским шедевром. Но поскольку "антисоветчик – всегда русофоб", то на федеральном канале с большой помпой идет русофобский сериал… Посмотрев такое "кино", в Европе снесут еще несколько памятников нашим маршалам, и надругаются над могилами наших солдат. Удивляться нечему. Хочется только спросить: сколько еще будут снимать подобной псевдоисторической кинематографильщины? В духе Солженицынского "Архипелага Гулаг" – то есть фантастика, где реальность заменяется байками и выдумками, мифами и откровенным враньем", – высказался Николай Стариков.

Реакция россиян

"Мне кажется, современные режиссеры просто смакуют всю грязь, ужас. Они все воспитаны на западных "ужастиках", только там это выдумки, а наши режиссеры и писатели нашу историю представляют в виде ужастика. Как же с такими упырями наши родители построили такое великое государство. Как достали эти современные фильмы! Совсем нечего смотреть", – добавила Наталья Яковлева.

Другие отмечали, мол, "кроме разжигания ненависти, этот гадкий фильм ничего не несет". Оскорбления и обвинения в нелюбви к родине посыпались также в адрес исполнительницы главной роли Чулпан Хаматовой.

Некоторые же подчеркнули, что критика послужила только к рекламе сериала. При этом были и те, кто заступился за фильм. Например, музыкант Андрей Макаревич.

"Книга "Зулейха открывает глаза" появилась не так давно и стала сенсацией – собрала всевозможные премии, и главное – была очень тепло встречена читателями (это не всегда происходит с книгами, отмеченными премиями.) Что же за вонь поднялась вокруг фильма, который еще и закончиться-то не успел? Оказывается, и историю переврали, и героическое прошлое страны оболгали, и вообще Родину не любят... В общем, типичное "оскорбление чувств верующих". Что такое? Книжка про одно, фильм про другое? Да нет. Книжка хорошая, фильм плохой? Тоже нет. А Чулпан вообще прекрасна. Просто население наше четко разделилось на два, простите, биологических вида. Одному виду свойственно читать книги. Другой вид смотрит телевизор. Про прочие различия между ними умолчу – говном закидают. Наши пропагандисты за шесть лет провели безупречную селекцию. Плоды, правда, пожинать только начинаем", – написал он.

Реакция россиян

Примечательно, что автора антисоветского романа, по которому снят сериал, неожиданно стал защищать даже террорист "ДНР" Захар Прилепин, который создал в России свою партию "За правду".

"Я роман Яхиной не читал... Зато я очень хорошо знаю, что такое коллективная травля. Быть может, экранизация так себе, я не знаю. Но тут, гляжу, все собрались: оскорбленные татарские общественники ("наши женщины не такие!"), сталинисты, антисталинисты, прохожие. Давайте чуть полегче. Я прошу", – заявил он.

Реакция россиян

Другие же попытались не просто защитить сериал и книгу, но и понять, почему они могли вызвать такую реакцию.

"Первопричина в том, что эти редакторы и продюсеры сами вырастили такую аудиторию. если много лет кормить только скрепами, конечно, взорвется у аудитории отклонение от этих скреп, не говоря уж о другой точке зрения", – считает Кюлле Писпанен.

Господа с телеканала "Россия" раз уж Вы снимаете фильмы для всех категорий зрителей, хотела бы спросить когда выйдет фильм про Зою Космодемьянскую, или других достойных людей, отдавших свою жизнь за то, чтобы избавить мир от чумы фашизма. А не о коллаборантах заслуживших ☠️своё? https://t.co/lUTGCBcsgk — Swiss ©️ Vatnik (@KissMyBlacklist) April 14, 2020

Прокуратура и Следственный Комитет РФ просто обязаны возбудить уголовное дело в отношении причастных к созданию этой мерзости под названием "Зулейха..." Большей гадости даже представить невозможно! Показ этого дерьма на госфедтелеканале - прекратить!!!Такого даже в 90-е не было! — Nikolay Iliasov (@nikolay_iliasov) April 15, 2020

Ранее OBOZREVATEL писал, о чем рассказывает сериал "Зулейха открывает глаза", который спровоцировал бурную реакцию в России из-за сенсационного сюжета.

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