В России всё чаще обсуждают вопрос: будет ли гражданская война, если РФ начнёт распадаться?

Если распад РФ неизбежен, помешать ему могут только США, то вероятность в ней гражданской войны не выше 5% и стремится к нулю. Причина – для гражданской войны как минимум нужны граждане и партии, но и то, и другое в РФ в огромном дефиците. В отличие от Украины, где есть не только это необходимое условие, но и "братская" РФ под боком, в которой пятый год мечтают о начале гражданской войны в ней.

Даже пытаются сами себя убедить, что она в Украине идёт. Вдобавок, в Украине есть ещё и чрезмерно амбициозная дама, решившая, что если её не выберут президентом, то всё пропало, и это причина, чтобы устроить гражданскую войну. Это настолько очевидно, что начало слегка беспокоить даже Лукашенко. На большой встрече с журналистами 1 марта он попросил Москву снизить, а лучше вообще прекратить информационное давление на Украину на время выборов, так как оно укрепляет позиции Порошенко.

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Лукашенко правильно понимает, что в случае начала гражданской войны в Украине первой пострадавшей будет Беларусь. Москва от затяжных переговоров по вдыханию жизни в "союзное государство" без долгих слов перейдёт к принудительному аншлюсу, приговаривая, чтобы не было как в Украине. Москва такой сценарий применяла в 1939-1940 г. к Латвии, Литве, Эстонии, и в более растянутом формате к Финляндии. Всем им было заявлено: вас хочет захватить Германия, и чтобы этого не произошло, вас захватим мы. Сначала всем этим странам Москва выставила ультиматум с требованием впустить её войска якобы как защиту от немцев, отказалась принять их только Финляндия, а затем был новый ультиматум о смене в них правительств. После этого была уже официальная аннексия с "принятием" в СССР. Лукашенко, как историк по образованию, эту историю знает, и на всякий случай аккуратно "стелет соломку", притом, что сам не очень верит в вероятность начала гражданской войны в Украине.

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Действительно, вероятность есть, но не высокая, так как амбициозная дама вряд ли сможет найти в самой Украине серьёзных партнёров для такого совместного предприятия.

Вероятность в 5% для гражданской войны в РФ всё-таки оставляю из-за менталитета её населения, которому свойственна метафизика и специфическая религиозность.

Только в России есть православные атеисты. Только в ней около 20% людей, которые при опросе "Левада-Центром" назвали себя верующими, одновременно заявили, что бога нет. Такие люди могут устроить гражданскую войну и вообще, всё, что угодно, там, где для этого нет никаких условий.

Другой яркий пример того, что происходит в головах "за поребриком" – настойчивые утверждения популярного политолога Екатерины Шульман о том, что менталитета не существует.

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Но менталитет – это массовое сознание и за изменениями в нём пристально следят социологи. Результаты их замеров объясняют политологи, в том числе и Шульман, сообщающая, что по данным соцопросов с лета 2018 г. в РФ число сторонников перемен начало преобладание над приверженцами стабильности. Это уникальный случай, когда исследователь отрицает существование предмета своего исследования. Так что, пока есть православные атеисты и пока Шульман отрицает менталитет, в РФ возможно всё, в том числе и гражданская война, пусть и с низкой степенью вероятности.

Но распад РФ неизбежен, независимо от того, что по его поводу думаю православные атеисты и другие. В качестве одной из основных причин сошлюсь на пример Симона Боливара, который оторвал американские колонии от Испании и хотел сделать из них Южноамериканские Соединённые Штаты. Не получилось, и не могло получиться по той причине, что северные США создавались по другой модели.

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Они ещё до революции официально были сообществом колоний и графств: Вирджиния, Каролина и так далее с достаточно демократичной системой местного самоуправления и признанием прав человека. Точнее прав англичанина, как их называло законодательство. После отделения от Англии все эти протогосударства признали друг друга и заключили договор о федерации, пусть и после десятилетий споров. Экс-колонии никуда не спешили и долго спорили о разделе прав и полномочий между федеральным центром и местным правительствами.

Вновь освоенные территории принимались в США только после того, как их жители сами объявляли себя stаte – государством и его правительство подавало заявку на вступление в союз. Слово "stаte" в русском языке в виде заимствования "штат" получило совершенно иной смысл, чем в английском, и ближе по смыслу к другому слову – провинция, тоже иностранному. Таких метафизик и подмен в русском языке множество. То же самое сделали и со словом "республика". В результате язык стал двусмысленным, а сознание – метафизическим, когда иностранное слово стали наполнять неким сакральным российским смыслом. Например, после такой операции слово "республика" стало ещё одним синонимом слов провинция и губерния. Метафизика советской республики – она и не республика, и не государство, а специфическая губерния из-за своей истории.

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У колоний Испании не было ни той 150-200-летней истории демократии как у колоний Англии, ни соответствующих учреждений. У них была 300-летняя история провинций авторитарной Испании, наложенная на многовековую историю империй Инков и Ацтеков. Менталитет их жителей, соответственно, отличался от менталитета жителей английских колоний. По этим причинам проект Симона Боливара был обречен на неудачу по мере того, как его из лозунга пытаться сделать реальностью. Ещё одни США на юге Америки не могли получиться из конгломерата провинций с авторитарными традициями. Этому не способствовало и огромное пространство Латинской Америки, превосходившее в десятки раз по площади и числу население США на старте.

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Идея Боливара перенести социальную и политическую модель США на Латинскую Америку была благородной и прогрессивной, но преждевременной и невыполнимой. Для её реализации требовалось время на изменение там менталитета и социальных структур. Эти задачи нельзя было решить ни за год, за ни десять лет. В итоге Панамский Конгресс по созданию Южных Соединённых Штатов провалился. Вскоре распалось и государство Симона Боливара – Великая Колумбия и Боливия, а его самого убили соратники, обвинив в намерении стать императором и диктатором подобным Наполеону. После провала на Панамском Конгрессе Боливар эмоционально, но очень точно заметил: "Я подобен тому сумасшедшему греку, который, сидя на утёсе, пытался командовать судами, плывущими мимо!".

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Из испанских колоний по объективным причинам не удалось создать федерацию, как из английских, несмотря на колоссальный авторитет Боливара. Они разделились на два десятка государств и у каждого из них есть своя история борьбы между авторитариями, либералами и демократами.

Наличие общего языка не спасло от распада Испанскую и Британскую империи, так что россияне могут не тешить себя иллюзией, что Дальний Восток и другие регионы по этой причине не покинут РФ. Покинут. Более того, именно на Дальнем Востоке могут создать более демократичные государства, чем в других регионах РФ, по причине особенностей менталитета их жителей, подмеченных ещё наблюдательным публицистом и уроженцем Украины А.П. Чеховым. Как пример, – Латвия, Литва, и Эстония, где из-за менталитета их коренного населения и компактных размеров сразу возникли наиболее демократичные государства на экс-советском пространстве.

Другой пример – Украина и Беларусь, где несмотря на высокий уровень использования русского языка, войти в РФ хочет лишь скромное меньшинство, плачущее за империей и демонстрацией для США "Кузькиной матери". Но большинству украинцев и белорусов "Кузькина мать" не нужна. Во всём Крыму её любили и ждали только в Севастополе, и то далеко не все. Но из-за этих фанатов империи фильм про "Кузькину мать" с "Градами" теперь вынуждены смотреть на Донбассе, в Крыму, и в других регионах Украины, а также в Европе.

История даёт большой выбор моделей распада империй от Испанской до Советско-российской. При желании можно привлечь и историю Римской империи или империи Чингисхана. Ценность истории в том, что она является своеобразным полигоном для политологов, социологов, философов и других обществоведов при построении ими моделей эволюции социумов. Модели распадов империй различны. Например, распад Австро-Венгерской и Османской империй был прямым результатом их поражения в Первой мировой войне. Но поражение Испании и Португалии от Наполеона не стало прямой причиной отпадения их американских колоний, притом, что стимулировало этот процесс. В свою очередь, оккупация гитлеровцами Франции, Бельгии и Нидерландов не привела к отделению их колоний. Распад Британской империи наоборот, был прямым следствием её победы во Второй мировой войне, так как Лондон пообещал индусам независимость после победы в обмен на лояльность.

По какой модели будет происходить распад нынешней последней Российской империи увидим в очень скором будущем, поскольку в США почти не осталось сторонников её дальнейшего сохранения. Среди интеллектуалов и политического менеджмента США с 1918 г. долго бытовала, как и у Симона Боливара, иллюзия, что СССР, а затем РФ, могут сами трансформироваться в некую большую демократию "Евразийских Соединённых Штатов". С точки зрения таких людей, это было гораздо удобней, чем повтор модели с распадом испанских колоний в Америке. В США тоже умеют увлечься гигантоманией и стремлением форсировать процессы. По этой причине в США и не спешили с признание государств, выделявшихся из СССР в процессе "парада суверенитетов". Отчасти по этой причине в США и Европе не поддержали и Ичкерию-Чечню – спецслужбы, политики и СМИ РФ смогли убедить Запад, что армия Дудаева – это дикие варвары-азиаты, и лучше вам иметь дело с нами – европеоидами из Москвы, чем с ними.

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Обвинения США в том, что они якобы развалили Югославию, звучащие постоянно из РФ, не более чем обычная ложь Москвы, посредством которой та надеется удержать свои губернии от отпадения. США дважды создавали Югославию после мировых войн в духе популярной в XIX в. идеи Балканской федерации. Но оба раз закончились переделкой её в Сербскую империю. Поэтому, когда в 1991-1992 г. начался её распад, в США отбросили гигантоманию, и решили не учреждать Югославию в третий раз, а дать процессам идти естественным путём. Пусть сначала разделятся, чтобы затем объединиться в рамках ЕС.

В США также поняли, что демократию нельзя сразу выстроить на огромных просторах, не выстроив перед этим демократии на местах. В таких процессах надо идти по модели создания США – от малого к большому. Нападение России на Украину, и то хамство, с которым она оправдывала его в ООН, а также обещания засыпать США радиоактивным пеплом, окончательно лишило Вашингтон весомых аргументов для удержания РФ от распада. Даже той ценности, которую она имела в его глазах как противовес "красному" Китаю. Вдобавок, Китай на практике оказался далеко не "красным". Так что, перспектива РФ – это распад и лишь лет через 50-60 можно будет начинать говорить о проекте Европы от Лиссабона до Владивостока. Для этого должны смениться не только менталитет, но и поколения.

Распад РФ неизбежен, но вероятность гражданской войны в ней крайне ничтожна. Как и вероятность больших антиколониальных войн. Но распад РФ вряд ли пойдёт по образцу роспуска СССР и по принципу "Давайте разведёмся без драки". Если в Кремле не изменят в ближайшее время свою внешнюю и внутреннюю политику, то процесс распада РФ будет во многом напоминать затяжную модель распада Испанской империи, но скорость его уже будет другой.

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