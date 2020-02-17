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17 февраля • обновлено в 16:16
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Сербские истребители окружили самолет Шойгу. Видео

2.5т
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В сети появилось видео сопровождения самолета министра обороны России Сергея Шойгу истребителями сербских военно-воздушных сил.

Видео опубликовало Минобороны РФ. Кадры были сняты с борта российского судна (чтобы посмотреть, доскролльте до конца).

На них видно, как группа МиГ-29 сопроводила борт российского министра до самого Белграда.

Сербские истребители окружили самолет Шойгу

Сербские истребители окружили самолет Шойгу

Отметим, Шойгу прибыл с рабочим визитом в Белград. В столицу его пригласил президент Сербии Александр Вучич в августе 2019 года, чтобы оценить развитие армии страны.

Как сообщал OBOZREVATEL, в сети появилось видео, на котором российский Су-27 оттеснил истребитель НАТО F-18, который вплотную приблизился к самолету министра обороны России Сергея Шойгу.

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Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Автор
Глеб Иванов
Персона
Сергей Шойгу
Место
Россия
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