Сербские истребители окружили самолет Шойгу. Видео

В сети появилось видео сопровождения самолета министра обороны России Сергея Шойгу истребителями сербских военно-воздушных сил.
Видео опубликовало Минобороны РФ. Кадры были сняты с борта российского судна (чтобы посмотреть, доскролльте до конца).
На них видно, как группа МиГ-29 сопроводила борт российского министра до самого Белграда.
Сербские истребители окружили самолет Шойгу
Отметим, Шойгу прибыл с рабочим визитом в Белград. В столицу его пригласил президент Сербии Александр Вучич в августе 2019 года, чтобы оценить развитие армии страны.
Как сообщал OBOZREVATEL, в сети появилось видео, на котором российский Су-27 оттеснил истребитель НАТО F-18, который вплотную приблизился к самолету министра обороны России Сергея Шойгу.
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