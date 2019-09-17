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17 сентября • обновлено в 22:02
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"Считаем русскоязычным": Путин "присвоил" Израиль. Видео

3.7т Читать материал на украинском

Президент России Владимир Путин заявил о высоком уровне отношений с Израилем и назвал государство русскоязычным.

Об этом он заявил на конгрессе всемирного израильского фонда "Керен ха-Йесод". Соответствующее видео появилось в YouTube (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

"Это настоящая такая сетевая, общая семья. Я говорю без всякого преувеличения. Почти два миллиона русскоязычных граждан Израиля в этой стране, мы считаем Израиль русскоязычным государством", – сказал он.

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Путин назвал Израиль русскоязычным

Путин назвал Израиль русскоязычным

iz.ru

Россияне бурно отреагировали на слова Путина

"Особенно,когда Путин поддерживает террористов,которые ведут войну против Израиля. Да,это высокие отношения. Ублюдок", "Губы закатай, ничего от Израиля тебе не светит", "В самые первые месяцы образования государства Израиль, государства РФ в проекте не существовало, ботоксный карлик бредит", – написали в комментариях.

"Считаем русскоязычным": Путин "присвоил" Израиль. Видео
"Считаем русскоязычным": Путин "присвоил" Израиль. Видео

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Путин несколько раз оконфузился во время переговоров в Турции с президентом Реджепом Эрдоганом и лидером Ирана Хасаном Рухани.

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Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Персона
Владимир Путин
Место
Россия
Тег
Израиль
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Andria Viktor
Andria Viktor
Ходос,харьк.раввин писал интересно.евреи заранее знали,что сов.союз распадеться.от и верь в массонов.
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Andria Viktor
Andria Viktor
Лет 15 назад я видел фото Ходоса,где чекист в окружении тов.евреев..не могу это коммент.мне это не догнать.
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Andria Viktor
Andria Viktor
Почему Пу не освобождает русскоязычных в Израиле?там 50/русскоязычных.может он сам изгой.
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