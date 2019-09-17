"Считаем русскоязычным": Путин "присвоил" Израиль. Видео

Президент России Владимир Путин заявил о высоком уровне отношений с Израилем и назвал государство русскоязычным.

Об этом он заявил на конгрессе всемирного израильского фонда "Керен ха-Йесод". Соответствующее видео появилось в YouTube (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

"Это настоящая такая сетевая, общая семья. Я говорю без всякого преувеличения. Почти два миллиона русскоязычных граждан Израиля в этой стране, мы считаем Израиль русскоязычным государством", – сказал он.

Путин назвал Израиль русскоязычным iz.ru

Россияне бурно отреагировали на слова Путина

"Особенно,когда Путин поддерживает террористов,которые ведут войну против Израиля. Да,это высокие отношения. Ублюдок", "Губы закатай, ничего от Израиля тебе не светит", "В самые первые месяцы образования государства Израиль, государства РФ в проекте не существовало, ботоксный карлик бредит", – написали в комментариях.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Путин несколько раз оконфузился во время переговоров в Турции с президентом Реджепом Эрдоганом и лидером Ирана Хасаном Рухани.

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