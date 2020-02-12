С шашлыком в большой компании: всплыли фото застолья в колонии с убийцей Немцова

В сети всплыли фотографии застолья в исправительной колонии в России, в котором участвовал осужденный за убийство оппозиционного политика Бориса Немцова Заур Дадаев.

Об этом пишет издание "Znak". Снимки, которые нашли в соцсети, датированы 3 июля 2018 года (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

В это время Дадаев находился в иркутской исправительной колонии № 3 строгого режима для бывших сотрудников правоохранительных органов и работников судов, совершивших тяжкие и особо тяжкие преступления. Потом его на год переводили в колонию в Ангарске, где мужчина прослыл злостным нарушителем режима, и вновь возвращали в Иркутск.

Заур Дадаев: вспыли фото застолья в колонии с убийцей Немцова Scanner Project

На фотографиях Дадаев находится в компании осужденных за накрытым столом. Ничто не выдает их статуса. На столе – шашлык, соки и фрукты.

Заур Дадаев: вспыли фото застолья в колонии с убийцей Немцова Scanner Project

Заур Дадаев в колонии (второй слева) Scanner Project

Кроме того, отмечается, что 12 февраля Дадаева по ходатайству начальника ИК №3 решили перевести из колонии в тюрьму на три года.

Всплыли фото застолья в колонии с убийцей Немцова РБК

Как сообщал OBOZREVATEL, Немцова убили в центре Москвы в ночь на 28 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту. В него несколько раз выстрелили из проезжавшей машины. В июле 2017 года бывшего бойца батальона "Север" Заура Дадаева приговорили к 20 годам строгого режима. Суд установил, что именно он застрелил Немцова.

Организатором убийства следствие считает водителя заместителя командира батальона "Север" (там служил Дадаев) Руслана Мухудинова, который объявлен в розыск. Заказчик преступления не установлен до сих пор.

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