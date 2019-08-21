Россию собрались вернуть в G8: появилась первая реакция РФ

Представитель МИД России Мария Захарова призвала передать российской стороне конкретные предложения по возвращению в объединение стран G8.

Так она прокомментировала для издания "Говорит Москва" информацию о том, что президенты Франции и США высказали желание возродить формат "Большой восьмерки" вместе с Россией.

"Должны быть сформированы предложения, если они есть, и переданы российской стороне на рассмотрение. Сейчас сложно понять, о чем идет речь. Поэтому надо перенести обсуждение этой темы из публично-развлекательной в профессиональную сферу, если семерка хочет позиционировать себя как серьезный формат", – заявила Захарова.

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Россия была исключена из объединения "восьмерки" в 2014 году после аннексии Крыма. Президента РФ Владимира Путина не приглашали на саммиты лидеров этих стран, превратив тем самым G7 в G8.

Как писал OBOZREVATEL, 20 августа президент США Дональд Трамп заявил, что поддерживает возвращение России в "Большую восьмерку". Уже спустя сутки стало известно, что он обсудил это с президентом Франции Эммануилом Макроном.

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