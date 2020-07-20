Россию официально уведомили об иске Нидерландов по делу МН17

Россию официально сообщили о поданном Нидерландами против нее иске по делу катастрофы малайзийского самолета Boeing 777 рейса МН17 в небе над Донбассом в июле 2014 года.

Соответствующее сообщение отправил РФ Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ). Об этом пишут РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"Суд уведомил Россию о том, что правительство Нидерландов подало в Европейский суд по правам человека иск на Российскую Федерацию, касающуюся крушения 17 июля 2014 года рейса MH17 над территорией Восточной Украины", – заявил собеседник агентства.

По его информации, на данный момент "суд не задал никаких вопросов" российской стороне.

Отметим, что ранее правительство Нидерландов распространило заявление о намерении подать иск против России в ЕСПЧ по делу MH17. В МИД РФ это расценили как еще один удар по российско-нидерландским отношениям.

По данным ЕСПЧ, пока в распоряжении ведомства "имеется пять других межгосударственных и около 7000 индивидуальных исков, ожидающих рассмотрения в суде в связи с событиями в Крыму и восточной Украине". Среди них и два иска, поданные родственниками жертв катастрофы.

Как сообщал OBOZREVATEL, правительство Нидерландов подало иск против России в Европейский суд по правам человека из-за ее причастности к катастрофе самолета MH17 в июле 2014 года над Донбассом.