Россию готовят к прощанию с Путиным

Мнение о том, что Кремль отказался от услуг Суркова и отстранил его от курирования оккупационных администраций на востоке Украины очень далеко от реальности.

Суркова не уволили, а всего лишь перевели на другой участок. Более того, Украина по-прежнему будет в фокусе его внимания, но в несколько ином аспекте. Поскольку задачи, которые ставят перед Сурковым в новом проекте требуют дистанцирования от администрации Путина, то Кремль и разыграл сценарий с увольнением по привычной схеме: сначала слух, а затем официальное увольнение. Очень вероятно, что Сурков как политтехнолог сам прописал сценарий своего увольнения. Его интервью Алексею Чеснакову, своему помощнику и деловому партнёру, оставляет именно такое впечатление.

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В интервью Сурков сообщил, что он личность творческая и ему интересны новые проекты. Когда схема наработана и надо только присматривать за тем, чтобы "сырьё и готовый продукт" отгружались вовремя, то Суркову становится скучно от этой рутины и его творческую натуру тянет на новые проекты. Ситуация на украинском фронте после второго Минского перемирия 2015 г. действительно стала рутиной и Сурков не смог за 4 года сдвинуть её с места. Никаких новых идей как извести Украину у него за это время не появилось, кроме так называемой "формула Штайнмайера", и он заскучал.

К этому времени и в Кремле сообразили: негоже, что такой ценный кадр простаивает. Сам он тоже стал публично высказывать разные новые идеи о глубинном государстве, путинизме и прочем. В результате таких публикаций Сурков из фигуры не публичной, известной только по его закрытым встречам с Куртом Волкером, стал быстро на России превращаться в подобие Льва Толстого или Александра Солженицина. Стоит Суркову написать какую-нибудь статью и российские СМИ сразу начинают её активно обсуждать.

Так новый проект под Суркова запустили ещё до его формального выхода из обоймы Кремля. Суть этого проекта Сурков открыл в интервью, когда назвал себя "еретическим путинистом", чем завершил цепочку своих предыдущих шагов.

Выглядит она так. Чиновник по особым поручениям Сурков вводит почти официально в российское информационное пространство термин "путинизм" и пытается придать ему не только позитивную коннотацию, но и философско-политическое обоснование. Позитив путинизма Сурков видит в его якобы эффективности, и стремится подвести к мысли: если Сталин – эффективный менеджер прошлого, то Путин эффективный менеджер наших дней. Измерение эффективности Путина у Суркова очень размыты и спорны, но в итоге он провозглашает: авторитаризм эффективней демократии. За это на Суркова ополчаются все критики Путина на России. В итоге тупые и посредственные путинисты изгоняют его как еретика с работы, и Сурков отправляется на месяц медитировать, чтобы подкрепить свой новый имидж опального философа и талантливого управленца.

При желании можно сказать: умного и честного путиниста Суркова "съели" либералы, заправляющие всем в Кремле. Эти всесильные либералы такой себе забавный мифический зверёк, которым на России пугают обывателя. Никто его не видел, но все знают, что он есть и гадит прямо в Кремле. С этими либералами, как и с ересью путиниста Суркова, о которой тоже ничего не известно. С ересью у Суркова очевидная недоработка, но общее направление понятно: он теперь в оппозиции к Кремлю и в одной политической нише с Гиркиным, Дугиным, Кургиняном и прочими истинными патриотами и спасителями РФ.

В этой нише и без Суркова всегда было тесновато, и они там периодически предавали друг друга анафеме. Сейчас там просто каждый месяц рождается новая "звезда", от чего градус в ней поднимается и "Партия Дела" сильно обиделась на "Партию Роста" за то, что в неё вступил Шнуров из рок-группы "Ленинград". До этого все там были обижены на некоего Платошкина, дулись на неконтактного Грудинина, который ни с кем дружить не хочет, и даже с правым либералом профессором Соловьём публично так и не встретился, хотя тот анонсировал такую встречу.

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Теперь ещё и авторитетный матерщинник Шнуров будет поднимать рейтинг "Партии Роста". "Партия Дела" из-за Шнурова так сильно обиделась на "Партию Роста", что её спикер журналист Максим Калашников сходу объявил, что "Партия Роста" системная партия, опекаемая Кремлём, вопреки тому, что перед Новым годом обе партии провели совместное заседание на предмет объединения.

Шнуров оказался фигурой более весомой, чем Сурков, который менее шумно вошёл в эту нишу через созданную им партию "За правду" Прилепина, которую можно назвать ещё одной "донецкой оппозицией" Кремлю. До появления сурковской "За правду" эту нишу посильно окормлял Гиркин, который требовал срочного наступления на Украину и ругал Суркова и Путина как неэффективных менеджеров. Суркову доставалось ещё и за коррупцию, которую он развёл и "крышевал" в обеих "каменноугольных республиках". Поэтому к появлению партии "За правду" компания Гиркина отнеслась отрицательно, но сдержанно. Гиркин пока ещё не разглядел в Суркове своего политического могильщика.

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Не разглядел по той простой причине, что у Суркова устойчивый имидж закулисного политтехнолога, "серого кардинала", а не публичного политика. Однако все меняется, в том числе и имидж Суркова, которого Кремль решил перебросить с украинского фронта на российский для укрепления.

Причин для этого у Кремля и Суркова было разных и много. Прежде всего, Сурков действительно себя исчерпал на украинском направлении, поэтому сдал его рутину менее креативному Козаку. Лить кровь и увеличивать число могил и ненависти по обе стороны от линии фронта вполне может и Казак. Особого творчества тут не требуется. Вдобавок у Козака есть опыт втюхивания Приднестровья в Молдову через её федерализацию, пусть и повторит его, если получится. Для интеллектуала Суркова есть задачи поинтересней.

Задача номер 1 для Сурков это навести порядок и взять под твёрдый контроль нишу патриотов России. По мнению Кремля, в ней наступили разброд и шатание, и даже хуже – пошли антисистемные трещины. Всё это надо прекратить и зацементировать, чем и будет заниматься Сурков – скрытным подмятием под себя всех патриотов. Для этого Сурков и выдал в своём интервью известную тираду ненависти к Украине – застолбил направление.

Задача номер 2 – контроль за балансом между этой нишей и российским политикумом в целом. Это почти как Александр Невзоров, который по средам дрючит РПЦ, чтобы та не вообразила, что она главная. Нельзя группе патриарха Кирилла позволить зарываться, а она к этому склонна по определению. Поэтому и нужен Невзоров для поддержки баланса в системе разделения властей по-российски. Он вроде той щуки, которая не даёт карасям дремать. Российских патриотов тоже кто-то должен дрючить и на их собственном поле, а не с позиций "Дождя" и "Эха Москвы". Сурков, чеченец по отцу, этим и займётся. Заодно докажет, что истинным патриотом России может быть и китаец, если выучит русский.

Но самая интересная для Суркова задача – это грозящая Кремлю сирийская Цусима. О её наступлении весной не сложно было догадаться, почему Москва и начала наступление на Идлиб в январе, чтобы выиграть во времени и в пространстве. Турция ждала окончания отопительного сезона, чтобы начать вытеснять Асада без оглядки на поставки газа из РФ. Весна наступила чётко по календарю: первого марта Турция объявила о начале военной операции в Сирии под названием "Весенний щит". Судя по тому, что в этот день на юге Сирии и вдали от турецкой границы в области Дараа началось восстание против Асада и России революция "Арабская весна" входит в свою вторую фазу.

Это не сложно было предусмотреть, почему профессор Соловей и уверенно пророчил под Новый год – 2019 год был последним спокойным годом для России. Профессор был не единственным в окрестностях Кремля, кто понимал это, и Суркова стали готовить к увольнению и переходу из проекта "Украина" в проект "Россия". Но украинский "хвост" у него не отпал. Сурков, виляя им, сейчас будет прописываться в российском политикуме и, похоже, не только в роли "серого кардинала" и политтехнолога. Таланта и опыта у него вполне достаточно, что возглавить условную партию "еретических путинистов", которая может стать стержнем той самой "зонтичной коалицией" для "прекрасной России", о которой так много говорит профессор Соловей. Путинизм возможен ведь и без Путина, к прощанию с которым уже готовят РФ.

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