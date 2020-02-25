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25 февраля • обновлено в 14:52
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Россиянка жестоко убила двухлетнюю дочь из-за хлебных крошек

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В российском Омске 28-летняя женщина, находясь состоянии в алкогольного опьянения, жестоко убила свою двухлетнюю дочь из-за хлебных крошек.

Теперь прокуратура просит приговорить жительницу к 13 годам колонии общего режима. Об этом сообщают РИА Новости.

Отмечается, что убийство произошло 9 мая 2019 года. По данным следствия, омчанка разозлилась из-за того, что ее дочь накрошила, когда ела булочку. После чего женщина взялась засовывать ей в рот куски хлеба и собранные крошки. В результате девочка задохнулась и умерла.

В России женщину обвинили в убийстве дочери из-за хлебных крошек

В России женщину обвинили в убийстве дочери из-за хлебных крошек

После сожитель омчанки вынес тело ребенка из дома и спрятал. А вскоре он и сам скончался из-за алкогольной интоксикации. О преступлении же стало известно через месяц, когда подруга подозреваемой начала интересоваться местонахождением ребенка. Об убийстве она сообщила в полицию.

По данным правоохранителей, мать ребенка сначала отрицала свою вину, утверждая, что дочь убил сожитель. Но позже все же созналась в содеянном.

"В прениях сторон представитель государственного обвинения предложила суду признать фигурантку дела виновной... и назначить наказание в виде 13 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима с назначением дополнительного наказания в виде ограничения свободы на срок 1 год", – говорится в сообщении прокуратуры.

При этом в ведомстве уточнили, что тело умершей девочки до сих пор не найдено, это значительно усложняло ход расследования.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Свердловской области России женщина постирала новорожденного ребенка в стиральной машине.

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Автор
Дина Баронова
Тема
Криминал
Место
Россия Омск
Теги
расследование умер ребенок убийство
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ПНХ ПТН
ПНХ ПТН
Таких матерей нужно за ногу и об угол
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Лазарев Ярослав
Лазарев Ярослав
Вот так и задумаешься о стерилизации асоциальных особей.
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Bruse Colin
Bruse Colin
Нех рожать вообще подзаборным и плечевым - все к жиду онанищенко проверяться на татуировки
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