Россияне выложили в сеть испорченные бюллетени голосования за обнуление сроков Путина. Фото

Голосование за поправки к Конституции РФ.

В России во время голосования за поправки к Конституции некоторые россияне решили испортить бюллетени.

На них они оставили послания для власти: "Новый срок? Только тюремный", "Конституции – да, поправкам – нет". Соответствующие фото опубликованы в соцсетях (чтобы посмотреть их, доскролльте до конца новости).

Россияне испортили свои бюллетене на голосовании за обнуление сроков Путина Twitter Сергея Кузина

Россияне испортили свои бюллетене на голосовании за обнуление сроков Путина Twitter Олега Козловского

Также журналистка написала, что ее коллеге полицейские сломали руку, когда тот выполнял работу на голосовании, о чем она и написала прямо на бюллетене: "Сломанные руки журналистов не отобразятся на легитимности голосования".

Россияне испортили свои бюллетене на голосовании за обнуление сроков Путина Twitter саня lobovikova

Кроме того, многие публиковали фото с бюллетенями и своим голосом против поправок.

Голосование за поправки к Конституции РФ

Голосование за поправки к Конституции РФ

По данным к 20:00, обработано 18,99% бюллетеней. Согласно официальным данным, поддержали поправки 71,99% избирателей, против проголосовали 27,12%. Явка по России составила 64,99%.

Голосование за поправки к Конституции РФ

Голосование за поправки к Конституции РФ Twitter Щадрин

Голосование за поправки к Конституции РФ Twitter Марка Баровского

Как сообщал OBOZREVATEL, российский президент Владимир Путин проголосовал за поправки в Конституцию. Главной из них является обнуление его сроков. Россияне в соцсетях раскритиковали российского лидера.