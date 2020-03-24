Россияне истосковались по СССР: появилась показательная статистика

Примерно 65% жителей России сожалеют о распаде СССР, а еще три четверти, или 75% граждан считают советскую эпоху лучшей в истории страны.

Об этом свидетельствуют данные социологов "Левада-Центра". Опрос россиян более чем в 137 городах в 50 регионах был проведен в феврале 2020 года.

Отмечается, что доля тех, кто не согласен с тем, что времена СССР были лучшими, сегодня составляет только 18% опрошенных.

65% жителей России сожалеют о распаде СССР

По словам социологов, словосочетание "советская эпоха" сейчас чаще ассоциируется у россиян со стабильностью и уверенностью в будущем – по крайней мере так отвечали 16%, а также хорошей жизнью в стране – 15% опрошенных. Еще 6% говорили о бесплатном и качественном образовании, 5% – о социальной справедливости, отсутствии неравенства и безработицы в СССР, а также хороших зарплатах, 4% – о бесплатной медицине.

"Ностальгия и сугубо личные воспоминания о детстве и молодости в Союзе в структуре памяти россиян все чаще вытесняются навязанными извне представлениями о социальной стабильности, уверенности в завтрашнем дне и хорошей жизни в СССР", – говорится в докладе по результатам опроса.

Социологи утверждают, что такие представления сегодня характерны не только для старших возрастных групп и поколений, которые реально застали те времена, но и для молодых людей, которые родились уже в постсоветское время. Поскольку они якобы воспроизводят установки взрослых о социально справедливом советском государстве.

75% россиян считают советскую эпоху лучшей в истории страны

Примечательно, что около половины сожалеющих о развале СССР прямо говорили социологам, что они расстроены потерей "чувства принадлежности к великой державе". Еще 49% выразили сожаление о разрушении советской единой экономической системы, а более трети – о возросших после распада СССР взаимном недоверии и ожесточенности.

"Негативные оценки о советском времени у опрошенных возникали гораздо реже. О дефиците, очередях и талонах вспоминали лишь 4% опрошенных, о железном занавесе, застое и репрессиях – по 1%. Когда же людям задавали вопрос о том, каких руководителей СССР помнят, они чаще всего называли Иосифа Сталина", – подытоживают результаты опроса социологи.

Как сообщал OBOZREVATEL, в СССР была крайне неэффективная экономика, так что все советские экономические успехи существовали только на бумаге и в программе "Время". На деле же в магазинах был дефицит, а на предприятиях и в колхозах – бардак и пьянство.

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