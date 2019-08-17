Главная Новости
Мова Язык
Главная Блоги

/ Новости России

Россиянам внезапно захотели понизить зарплаты: в чем дело

1.4т Читать материал на украинском

Министерство здравоохранения России предложило работодателям снизить зарплаты курильщикам.

Об этом говорится в программе "Укрепление здоровья работающих", опубликованной на сайте Минздрава РФ. Такие меры, как считают в ведомстве, помогут в борьбе с вредной привычкой.

Отметим, работодателю предложили определять, насколько уменьшать выплаты курильщикам, исходя из частоты и длительности перекуров. Кроме того, Минздрав посоветовал компаниям оборудовать в офисах зоны для физических упражнений.

Новости
Россия отмывала деньги в Финляндии: раскрыта схема

Ведомство также предложило запретить курение на территории предприятий, оборудовать места общественного пользования детекторами дыма и включить в добровольную медицинскую страховку сотрудников помощь в отказе от курения.

"В долгосрочной перспективе компании, внедряющие корпоративные программы укрепления здоровья работников, потенциально успешнее, более устойчивы и эффективны", – отмечают в Минздраве.

Иллюстрация

Иллюстрация

ИноСМИ

Как писал OBOZREVATEL, самая распространенная зарплата в России в месяц составляет 23,5 тыс. рублей (почти 9 тыс грн. – ред), хотя чиновники говорят о цифрах вдвое больше.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Место
Россия
Теги
экономика зарплата курение Новости России
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
1
4
Смешно
3
Интересно
0
Печально
2
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения

ads pixel
Загрузка...