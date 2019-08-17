Россиянам внезапно захотели понизить зарплаты: в чем дело

Министерство здравоохранения России предложило работодателям снизить зарплаты курильщикам.

Об этом говорится в программе "Укрепление здоровья работающих", опубликованной на сайте Минздрава РФ. Такие меры, как считают в ведомстве, помогут в борьбе с вредной привычкой.

Отметим, работодателю предложили определять, насколько уменьшать выплаты курильщикам, исходя из частоты и длительности перекуров. Кроме того, Минздрав посоветовал компаниям оборудовать в офисах зоны для физических упражнений.

Ведомство также предложило запретить курение на территории предприятий, оборудовать места общественного пользования детекторами дыма и включить в добровольную медицинскую страховку сотрудников помощь в отказе от курения.

"В долгосрочной перспективе компании, внедряющие корпоративные программы укрепления здоровья работников, потенциально успешнее, более устойчивы и эффективны", – отмечают в Минздраве.

Иллюстрация ИноСМИ

Как писал OBOZREVATEL, самая распространенная зарплата в России в месяц составляет 23,5 тыс. рублей (почти 9 тыс грн. – ред), хотя чиновники говорят о цифрах вдвое больше.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.