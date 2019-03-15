"Россия возбуждена галлюцинациями": Навальный объяснил, зачем Путин захватил Крым

Захват украинского Крыма Российской Федерацией был запланирован президентом Владимиром Путиным ради укрепления личной власти.

Об этом заявил лидер российской оппозиции Русской службе "Голоса Америки" Алексей Навальный. По его словам, ради себя Путин пожертвовал интересами всей страны.

"Итоги пятилетия можно прочитать в отчетах Минэкономразвития России: реальные располагаемые доходы населения падают шестой год подряд. Вот, собственно говоря, это и есть то, что сделал Путин: на какой-то срок он укрепил рейтинг своей личной власти, но страна заплатила за это довольно высокую цену, заплатила вследствие того, что он полностью свернул всю внутреннюю политику в пользу внешнеполитических авантюр, которые как начались в 2014 году, так и не заканчиваются до сих пор", — сказал он.

Навальный и Путин

Как заметил российский политик, пропагандистские каналы освещают вопросы других стран, а не внутренние проблемы РФ.

"У нас до сих пор каждое телешоу в стране либо об Украине, либо об Америке, чаще всего 80 процентов — Украина, 20 процентов — Америка, а Россию больше не обсуждает никто. Была Украина, была Сирия, была Центральноафриканская Республика, а сегодня я читаю про то, что, оказывается, политтехнологи Пригожина ездили еще и на Мадагаскар. То есть российская власть и лично Путин занимаются всем, чем угодно, за исключением, собственно говоря, Российской Федерации. И плата за это именно такая: у нас здесь просто все разрушилось и развалилось окончательно, но зато значительная часть населения страны дико возбуждена по поводу внешней политики и находится в этих внешнеполитических галлюцинациях", — подытожил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, Россия потребовала компенсацию за 25 лет, которые Крым был в составе Украины. Спикер парламента РФ предложил российской делегации парламентской ассамблеи в Совете Европы озвучить эту позицию Евросоюзу.

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