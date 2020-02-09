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9 февраля • обновлено в 21:25
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Россия упростит получение гражданства: что задумали в Кремле

3.7т
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Российское гражданство можно будет получить, не отказываясь от уже имеющегося иного гражданства.

Соответствующие изменения в закон "О гражданстве РФ" готовит российское правительство, передает "Ъ". Пункт "г" части первой статьи 13 документа хотят признать утратившим силу.

Работа на финальной стадии, законопроект могут внести в Госдуму уже в феврале.

Журналисты отметили, что перед рабочей группой по реализации Концепции государственной миграционной политики поставили задачу: привлечь в Россию как можно больше новых граждан – от 5 млн до 10 млн. Ее решают через изменение миграционных режимов и реформирование института гражданства.

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"С учетом действующего уведомительного механизма подтверждения отказа от иностранного гражданства предлагается исключить требование об обращении соискателя российского гражданства в полномочный орган иностранного государства с заявлением об отказе от имеющегося у него иного гражданства, в том числе для лиц, признанных носителями русского языка", – пояснила пресс-служба Белого дома.

Россия упростит получение гражданства

Россия упростит получение гражданства

В правительстве отметили, что работа над законопроектом завершается, после согласования с администрацией президента Владимира Путина он будет направлен в Госдуму. Там его уже ждут.

"Мы хотим в весеннюю сессию этот вопрос закрыть, чтобы все желающие могли стать гражданами России. А соответственно, Россия что будет делать? Она будет своих граждан за-щи-щать", – сказал изданию вице-спикер нижней палаты Петр Толстой.

По словам главы думского комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонида Калашникова, статью 13 российского закона "О гражданстве" могут ожидать и другие изменения: отмена требования о непрерывном проживании на территории России иностранца-соискателя гражданства РФ в течение пяти лет и пункта о необходимости подтверждения законного источника средств к существованию.

Как писал OBOZREVATEL, на оккупированной территории Донецкой области теперь могут задержать за отсутствие паспорта "ДНР".

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Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Автор
Богдана Васильченко
Место
Россия
Теги
Государственная Дума России Новости России двойное гражданство Гражданство
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
украинцы, смотрим на Ютуб, чтобы не помереть дураками, и сравниваем с чмошным Киевом: События - Новый участок Северо-Восточной Хорды Дмитровское шоссе
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
у нормальных украинцев появится шанс...
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Гервалов Сергей
Гервалов Сергей
Давно пора. Много людей будут получать.
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